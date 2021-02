Vereador propõe lei municipal da ficha limpa para cargos comissionados

Para o vereador, a Lei da Ficha Limpa é uma vitória da democracia participativa | Foto: Divulgação

Manaus - Foi apresentado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei da ‘Ficha Limpa Municipal’ que, caso aprovado, será destinado as nomeações de cargos comissionados no âmbito da administração direta e indireta, dos Órgãos do Poder Executivo e Legislativo. O PL é de autoria do vereador Peixoto (PTC).



Segundo o parlamentar, o objetivo da lei municipal será garantir que as vedações previstas na Lei Complementar nº 135/2010, que criou a legislação federal, sejam estendidas também para cargos em comissão e funções de confiança do Poder Executivo e Poder Legislativo, livrando a administração municipal, de pessoas que tenham sido condenadas pela Justiça, por crimes contra o erário público, crimes eleitorais, ambientais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, crimes análogos à escravidão, crimes contra a vida e a dignidade sexual, demitidos do serviço público, entre outras tipificações.

“Considerando a nobreza da causa, a necessidade de proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício das funções públicas, solicito o apoio dos parlamentares representantes desta Casa Legislativa, para apreciação e aprovação do presente projeto de lei”, defendeu Peixoto.

Para o vereador, a Lei da Ficha Limpa, que completou dez anos em 2020, é uma vitória da democracia participativa, além de refletir a insatisfação do cidadão com a permanência de pessoas condenadas judicialmente na gestão dos cargos públicos.

“Apesar da marca histórica de dez anos, essa lei, importantíssima para democracia representativa e para regular as contratações de cargos em comissão e funções de confiança na seara municipal, até o presente momento, ainda não vem sendo aplicada para as contratações de cargos em comissão, de livre preenchimento e exoneração”, destacou.

Peixoto destacou ainda que o PL visa tornar obrigatório, tanto o Executivo, quanto o Legislativo, a comprovação que os nomeados possuem condições de exercer tais atividades. “Vale destacar que o projeto alcança não somente situações futuras como também os servidores e agentes públicos e políticos que já se encontram em exercício”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

CMM define nomes para composição de comissões parlamentares

Vereador propõe criação de Comissão Municipal de Segurança na CMM