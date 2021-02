Deputados recebem reinvindicações de mototaxistas e motoristas de app

| Foto: Divulgação

Manaus - Os deputados estaduais reuniram, nesta sexta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), com representantes dos motoristas de aplicativo, mototaxistas e trabalhadores informais de Manaus. Entre os pedidos da categoria aos parlamentares, estão a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, a facilitação de linhas de crédito para trabalhadores informais e outras medidas que possam ajudar a amenizar os prejuízos que esses trabalhadores estão tendo com as medidas restritivas.



Os representantes, que fizeram manifestação em frente à sede do parlamento, foram recebidos pelos deputados Josué Neto (Patriota), Delegado Péricles (PSL), Dermilson Chagas (Pode), Fausto Júnior (MDB) e Sinésio Campos (PT). Os parlamentares se comprometeram em buscar alternativas para as problemáticas abordadas.

O motorista de aplicativo Tiago Moreno dos Santos explicou que a categoria tem lutado principalmente pela redução do preço dos combustíveis a partir do ICMS. Segundo ele, o valor atual praticado em Manaus está pesando nos custos e reduzindo os ganhos desses trabalhadores. “Viemos pedir socorro ao Parlamento diante de tudo que o nosso Estado vem passando. Temos lutado bastante pela redução do ICMS no valor do combustível , algo que pode favorecer a categoria. E agradecemos muito os deputados terem nos recebido de forma tão respeitosa e cordial” afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Assembleia fará manifesto ao governo em favor da imunização coletiva

Aleam debate medidas para a possível abertura gradual do comércio