Deputado propõe à bancada aquisição de 1,5 milhão de doses de vacinas

| Foto: Divulgação

Manaus - Preocupado com a crise sanitária do Amazonas, o deputado federal José Ricardo (PT) enviou expediente ao coordenador da bancada federal do Amazonas, senador Omar Aziz (PSD), solicitando que os parlamentares façam aquisição, por meio de emenda parlamentar, de 1,5 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 para ampliar a imunização dos amazonenses. No documento, o petista propôs a realização urgente de uma reunião entre os membros da bancada para discutir esse assunto.



Em outro documento enviado à coordenação da bancada, José Ricardo solicitou a realização de uma reunião conjunta da bancada federal, parlamento estadual, Governo do Estado, Associação dos Municípios do Amazonas e vereados do estado, para que juntos busquem estratégias conjuntas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Estado, no que diz respeito à aquisição de vacinas e as ações voltadas para estruturação da rede de saúde pública, bem como a recuperação da economia.

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE/2020), a atual população do Amazonas é estimada em mais de 4,2 milhões de pessoas.

O deputado afirmou que vê com grande preocupação os dados da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS/AM) que foram usadas, até o dia 10 deste mês, mais de 172 mil doses de vacinas contra Covid-19, representando cerca de 4% da população do Estado.

“Esse quantitativo é muito pequeno em relação ao tamanho da população e aos grandes impactos desta segunda onda que estamos enfrentando e que veio com uma variante ainda mais forte. Se continuar assim, iremos demorar quatro anos para vacinar em massa, e a situação requer urgência. Esse vírus é mais potente e mortal, como os cientistas estão apontando, é necessário priorização da vacina aqui no Amazonas, com, no mínimo, 70% da população vacinada”, disse.

O parlamentar destacou que essas 1,5 milhão de doses seriam, inicialmente, para Manaus, mas que está lutando para que 70% da população do estado seja imunizada, por isso já enviou Indicação ao Ministério da Saúde, no início deste mês, cobrando a vacina.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputado apresenta PL para priorizar professores em vacinação no AM

Bancada amazonense descarta votação da reforma tributária neste ano