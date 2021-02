Pazuello visita Manaus para anunciar novas ações de combate a pandemia

O ministro deve participar da entrega de 10 leitos de UTI | Foto: Divulgação

Manaus - Segundo informações do Ministério da Saúde, o ministro da pasta Eduardo Pazuello embarca no fim da tarde desta sexta-feira (12) em Manaus para anunciar, junto ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) novas medidas de combate a pandemia no Estado. Pazuello deve permanecer em Manaus até a próxima quarta-feira.



Durante a visita, Pazuello deve visitar e supervisionar as usinas de oxigênio e as equipes do Ministério da Saúde que prestam serviços no Estado. Entre as atividades desempenhadas pelo efetivo da pasta, está a transferência de pacientes para outros estados.

Agenda

De acordo com o Ministério da Saúde, Pazuello deve anunciar esforços que vão da reorganização do atendimento nos postos e hospitais ao recrutamento de profissionais de saúde; à abertura de leitos de UTI; e ao envio de equipamentos, insumos e medicamentos. O ministro deve participar da entrega de 10 leitos de UTI e 118 leitos clínicos no Hospital Universitário Getúlio Vargas.

No Amazonas, Pazuello fará reuniões com o governador Wilson Lima e prefeitos, visitará as obras das usinas de oxigênio e supervisionará as equipes do Ministério da Saúde que prestam apoio, por exemplo, à transferência de pacientes para outros Estados.

