Arthur Lira vai trocar diretor-geral da Câmara dos Deputados

De acordo com a Câmara dos Deputados, cabe à Diretoria-Geral planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar todas as atividades | Foto: Divulgação





O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai trocar o diretor-geral da Casa, Sérgio Sampaio. O advogado está à frente do cargo há 15 anos. O Congresso em Foco confirmou a informação diretamente com Sérgio Sampaio. O site também entrou em contato com a assessoria de Arthur Lira, mas ainda não teve resposta.

O substituto de Sérgio Sampaio será Celso Correa, consultor legislativo da Câmara dos Deputados.

"Parece ser uma pessoa muito qualificada. Mudança deve ocorrer na quarta ou quinta-feira. Não sei dizer da motivação, mas considero absolutamente normal mudanças em funções de confiança", disse Sérgio.

De acordo com a Câmara dos Deputados, cabe à Diretoria-Geral planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar todas as atividades administrativas da Casa, de acordo com as deliberações da Mesa. A ela estão diretamente subordinadas, entre outros órgãos, a Diretoria Legislativa, a Diretoria Administrativa e Diretoria de Recursos Humanos.

Desde que assumiu a presidência da Casa, Lira vem pondo em prática algumas mudanças. Nessa semana, por exemplo, o deputado determinou o despejo dos jornalistas do Comitê de Imprensa. O espaço será reformado e transformado no gabinete de pepista.