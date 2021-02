Prefeito decreta três dias de luto em homenagem ao desembargador

Em maio do ano passado, o desembargador havia assumido o cargo de presidência no TJAM | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida lamentou a morte do desembargador Aristótles Thury, que faleceu neste domingo (14), vítima do novo coronavírus. Em sua homenagem, ele decretou três dias de luto em Manaus.



“Estou em oração pela família e amigos do desembargador Thury, que infelizmente foi vencido por este vírus tão cruel, que há mais de um ano vem ceifando as vidas de várias pessoas pelo mundo. Que nosso Pai celestial o receba em luz, na sua eterna morada", lastima Almeida.



O governador Wilson Lima (PSC) também lamentou a morte do desembargador e decretou luto por três no Estado. Após o falecimento de Thury, o vice-presidente do TRE-AM, o desembargador Jorge Manoel Lins, irá assumir o cargo de presidência.

o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) também emitiram nota em condolências à família e em reconhecimento pelo trabalho como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Com uma carreira de 40 anos, Thury atuou 11 anos no interior do estado. Em maio do ano passado, o desembargador havia assumido o cargo de presidência no TJAM, no qual presidiria até 2022. Ele foi responsável em conduzir as eleições municipais no estado em 2020.

Em nota, o TJAM reconheceu o trabalho do jurista, como um profissional respeitado pelo domínio do cargo e 'conhecimentos jurídicos e formação humanística'. "A dor da perda de figura tão importante é imensa e a todos atinge, sendo a solidariedade à família e amigos fundamental neste momento", declarou o presidente do órgão, o desembargador Domingos Jorge Chalub.

Segundo a assessoria do TRE, o desembargador Jorge Manoel Lins assume como presidente. Ele era vice-presidente e corregedor do órgão desde maior de 2020, quando foi empossado ao cargo junto com Thury.

Biografia

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas em 1976, Thury tomou posse como juiz de Direito em 1980, dando início a sua passagem por diversas comarcas do interior. Em 1991 foi promovido a juiz da capital.



Em 2002 foi admitido membro da corte do Tribunal Regional Eleitoral como Juiz de Direito da classe dos magistrados, onde permaneceu por quatro anos. Em 2008, foi eleito, pelo critério de merecimento, desembargador do TJ-AM.



Em 2010 foi designado membro da corte do TRE-AM, como substituto da classe dos magistrados, onde permaneceu por quatro anos. No biênio 2018/2020, foi vice-presidente e corregedor do Tribunal Eleitoral. Ao longo de sua carreira de magistrado, também lecionou as disciplinas de Direito Penal e Processual Penal em faculdades do Amazonas.



