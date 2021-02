Vereador defende retorno das atividades não essenciais no AM

O parlamentar também pediu urgência na tramitação do Projeto de Lei número 016/2021 | Foto: Divulgação

Manaus - O vereador William Alemão (Cidadania) utilizou a tribuna nesta segunda-feira (15), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), para defender a reabertura imediata de setores considerados não essenciais, mesmo no período de calamidade pública.



O parlamentar também pediu urgência na tramitação do Projeto de Lei número 016/2021, de autoria dele, que trata do assunto em questão, com base nos vários problemas sociais, de violência e, principalmente, de desemprego, por conta das referidas restrições.

De acordo com o documento, ficam reconhecidos como essenciais para população da cidade de Manaus, os seguintes serviços: comércio varejista; bares e restaurantes; salões de beleza; cabeleireiros; barbearias e manicures; shoppings e praças de alimentação; escritórios e empresas nos segmentos de advocacia, contábil, imobiliário; corretagem de seguro e empresas de tecnologia, além de serviços relativos a atividades desportivas em qualquer modalidade.

“Peço que, tanto o meu projeto quanto o de qualquer outro vereador, que acelere essa volta de forma gradual com restrições, seja logo colocado em pauta, pois estamos vendo a cidade declinar”, argumentou o parlamentar,.

*Com informações da assessoria

