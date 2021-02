Dione Carvalho solicita prioridade para cardiopatas e PCD na vacinação

| Foto: Divulgação

Manaus - O vereador Dione Carvalho (Patriota), utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para solicitar que cardiopatas e portadores de necessidades especiais tenham prioridade na vacinação contra Covid-19 em Manaus.

O parlamentar acredita que tanto os jovens cardiopatas, quanto os portadores de necessidades especiais, autistas, precisam integrar o grupo de prioridades na fila de imunização do novo coronavírus. Dione alegou ainda que recebeu algumas denúncias de pacientes que estão internados nas unidades de saúde para seus tratamentos, e que estão sendo infectados pelo vírus.

Músicos e artistas

O vereador defendeu ainda a causa dos músicos e artistas amazonenses que nesse momento pedem socorro por falta de trabalho e pediu que o prefeito David Almeida olhe com carinho e atenção, juntamente com a equipe da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para o segmento da sociedade. “Os artistas estão sem trabalhar e as contas continuam chegando. Precisamos encontrar uma solução para quer eles possam levar o sustento para dentro de suas casas”, concluiu o vereador.

*Com informações da assessoria

