Deputado propõe que Ministério da Economia retome medidas de 2020

| Foto: Divulgação

Brasil - O deputado federal José Ricardo (PT/AM), apresentou uma indicação ao Ministério da Economia para adoção de novas medidas que possam socorrer as micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, além de cobrar mais transparência e celeridades nas ações. Segundo o parlamentar, o segmento garante ao país 30% do seu Produto Interno Bruto (PIB).



“É urgente criar programas específicos, em que o Governo atue com a contraparte do risco para concessão de empréstimos às microempresas e aos microempreendedores. Sem dúvida, são os mais afetados por essa grande crise econômica causada pela pandemia.

No caso do Amazonas, seus efeitos são ainda maiores, já que passa por uma segunda onda de Covid-19 considerada devastadora, sendo mais do que necessário o prolongado das medidas de isolamento”, declarou.

Dentre as propostas ao Ministério da Economia, o parlamentar defendeu o retorno de uma série de medidas adotadas em 2020, como linhas de crédito a juros baixos com carência e prazos de devolução razoáveis, prorrogação de pagamento de tributos, destinação de recursos para conceder garantias aos empréstimos e recursos para complementação salarial aos trabalhadores afastados ou ainda como garantia de manutenção de postos de trabalho.

Economistas e analistas avaliaram que as medidas adotadas pelo Governo no ano passado foram positivas, porém, insuficientes, diante de muitas falhas, inclusive, de que não chegou a todos que precisavam.

“O que sabemos é que muitos dos micro e pequenos empreendedores enfrentaram dificuldades para acessar aos benefícios e linhas de financiamento, chegando até a falência, por excesso de burocracia e lentidão no atendimento, necessitando assim do retorno dessas ações com mais agilidade e transparência”, argumentou o deputado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputado propõe à bancada aquisição de 1,5 milhão de doses de vacinas

Bancada amazonense descarta votação da reforma tributária neste ano