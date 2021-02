Raiff Matos pede que Prefeitura antecipe Refis Municipal em Manaus

Com o Refis Municipal, o contribuinte pode receber até 100% de desconto dos juros e multas | Foto: Divulgação

Manaus - O vereador Raiff Matos (DC) defendeu a necessidade do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), antecipar o Programa Municipal de Recuperação Fiscal (Refis). Para o parlamentar, a antecipação irá diminuir o prejuízo dos empreendedores na capital amazonense que acumulam dívidas diante da crise decorrente da pandemia de Covid19 em Manaus.



Em manifestação no Pequeno Expediente, o vereador lembrou que dados recentes do Sebrae mostram que mais de 70% das pequenas empresas no Amazonas enfrentam dificuldades econômicas. “Isso vai proporcionar aos contribuintes a possibilidade de quitar suas dívidas atrasadas uma vez que muitos pequenos empreendedores estão sem condições de arcar com seu custeio neste momento”, afirmou o vereador.

Com o Refis Municipal, o contribuinte pode receber até 100% de desconto dos juros e multas nos pagamentos à vista e poderá pagar o débito fiscal em até 48 parcelas mensais e sucessivas. O Refis Municipal é válido para débitos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), Autos de Infração e taxas tributárias municipais.

“Expresso minha preocupação com a situação econômica na nossa cidade. Acho que o atendimento da minha indicação vai ajudar a socorrer os contribuintes que estão inadimplentes com seus débitos fiscais”, disse o vereador.

