Vereador solicita realização de concurso público para Guarda Municipal

Manaus - O vereador Carpê Andrade (Republicanos), pediu ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), a realização de concurso público para aumentar o efetivo da Guarda Municipal de Manaus. A declaração foi feita durante sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Segundo o parlamentar, a Guarda Municipal dispõe um efetivo de 434 servidores para fazer a segurança patrimonial da prefeitura de Manaus e o quantitativo é insuficiente para atender satisfatoriamente a demanda, expõe ainda mais os guardas que carecem de melhor remuneração, melhores condições de trabalho e outras necessidades.

“Se faz necessário solicitar um novo concurso público para aumentar o contingente da guarda. Pretendo buscar e implantar conhecimento para melhorar a estrutura. Precisamos prestar um serviço com mais segurança, dando mais condições, curso de formação, projeção salarial, conhecimento teórico e prático aos nossos guardas”, afirmou Carpê.

Durante seu discurso, o parlamentar manifestou a indignação com as condições de trabalho dos servidores da Guarda Municipal que, segundo ele, desempenham suas atividades sem segurança, estrutura de trabalho precária e ausência do equipamento de defesa, no caso armamento bélico.

“Nossa guarda está sucateada é necessário reorganizar com urgência. A Guarda-Municipal precisa ser mais forte, armada, preparada e treinada não apenas para proteger o patrimônio, os guardas municipais exercem uma missão nos serviços de segurança pública para combater a violência e resguardar a vida do cidadão”, disse o vereador.

O vereador ressaltou ainda que a reestruturação da Guarda-Municipal é uma promessa de campanha, que vai cumprir no seu mandato.

Vítimas de violência

Durante seu discurso em plenário, Carpê relatou que durante o último fim de semana, guardas municipais que estavam trabalhando no Shopping Phelippe Daou, localizado na Avenida Camapuã, Cidade Nova, Zona Norte, foram amarrados, esfaqueados e ameaçados por bandidos durante uma tentativa de assalto.

De acordo com informações apuradas pelo parlamentar, uma das vítimas mesmo com ferimento na cabeça, conseguiu fugir e pediu ajuda na avenida principal, onde encontrou uma viatura da polícia.

