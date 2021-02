Prefeito garantiu a retomada da Secretaria com esforço nas atividades esportivas | Foto: Divulgação

Ainda sem previsão de retorno, Executivo segue buscando recursos para Semjel

Manaus - Uma das principais propostas de campanha do prefeito David Almeida (Avante), a retomada da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), segue sem previsão para acontecer. Apesar disso, a Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer, integrada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), atua na busca de recursos para dar continuidade a projetos que haviam sido desativados e criar novas parcerias que beneficiem a população manauara.

A Semjel foi extinta pela antiga gestão do Executivo municipal, por meio da Lei nº 2.626, de 1º de julho de 2020, e passou a ser uma subsecretaria aglutinada à Semasc. Atualmente, o subsecretário da pasta é o ex-deputado estadual Platiny Soares. Nesta semana, o subsecretário foi até Brasília para reunião com representantes nacionais do esporte, em busca de parcerias e apoios.

"Esse momento é muito importante, para que possamos levar ao desporto grandes avanços e desenvolver projetos sociais, que contribuam com a melhoria de vida nas comunidades em nossa cidade. O prefeito David Almeida entende que devemos nos antecipar e planejar o retorno das atividades, tão logo fiquemos livres dessas restrições da pandemia", afirmou Soares.

Além disso, a subsecretaria estuda o retorno do projeto "Segundo Tempo", que promove atividades esportivas no contraturno do horário escolar, e a parceria com o projeto "Farol do Conhecimento", da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura). A meta de David Almeida, segundo Platiny Soares, é dar todas as opções de um retorno saudável ao esporte para crianças e adolescentes, após o período de recolhimento por conta da pandemia da Covid-19.

Após ser eleito, o prefeito de Manaus afirmou que não hesitaria em investir na recriação da Secretaria, importante para o desenvolvimento social dos jovens, além de promover incentivo à saúde e qualidade de vida. Almeida declarou a busca por apoio para a implementação de 100 núcleos do Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC) e para o retorno da Copa dos Bairros.

“Nós vamos ocupar essas áreas com 100 núcleos do PELC. Vou trazer de volta a Copa dos Bairros [futebol de campo, futsal, vôlei e basquete]. Eu sou fruto de políticas públicas da juventude dentro do bairro, na comunidade, e eu sei como isso funciona. A gente tem muita gente aqui que pode ajudar. Vou recriar a Secretaria [Municipal] de Esportes. Não tem uma liga desportiva que não vai receber as suas 30 bolas por ano, seus equipamentos”, assegurou David.

Pauta na CMM

O presidente da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Allan Campêlo (PSC) defendeu a recriação da Semjel. O vereador apresentou um requerimento com a recriação da pasta de esportes e frisou que é dever do poder público incentivar e fomentar a prática esportiva, pois dessa forma, é possível apoiar a quem precisa e também de tirar aos jovens do mundo da criminalidade. O vereador aproveitou ainda para indicar à Prefeitura de Manaus, a reativação do Bolsa Atleta municipal, suspenso desde maio do ano passado.

"Todos olhos do mundo estão focados na pandemia e com a chegada da vacinação para a grande parte da população, é possível, sim, a recriação dessa tão importante secretaria de esportes. Com a secretaria reinstalada, vai ser possível o prefeito cumprir os compromissos de campanha, como a recriação da Copa dos Bairros de Futebol, de Futsal, Vôlei, Basquete, que estão dentro da alçada da Semjel, e sem a recriação desta secretaria, não poderá ser viabilizada", explicou o vereador.

Campêlo também relembrou que a Secretaria é de importância não só para a promoção dos esportes, mas para a criação de empregos, ponto de extrema importância no cenário pós-pandemia. "Vale ressaltar que a Semjel trabalha, também, a parte de lazer nos bairros, ruas de lazer, caminhadas orientadas, faixa liberadas e atividades criativas, como programas voltadas às atividades físicas que serão desenvolvidas. Isso também significa geração de emprego e renda para os profissionais de Educação Física formados e estagiários, pois serão contratados para os programas a serem desenvolvidos", destacou.

Leia Mais:

‘Pretendo dar atenção às necessidades da sociedade’, diz João Carlos

Velódromo de Manaus é inaugurado no bairro Compensa