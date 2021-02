Ministro do Meio Ambiente testa positivo para a Covid-19

Salles é o 15º ministro do governo federal a ser infectado pelo vírus | Foto: Divulgação





Brasil - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi diagnosticado na última terça-feira (16) com Covid-19. Segundo informações da pasta, o ministro "apresentou leve febre, mas passa bem" e manterá isolamento em Brasília.



Salles é o 15º ministro do governo federal a ser infectado pelo vírus. Além dos ministros, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus, em julho de 2020.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também foi diagnosticado com a doença. Mourão ficou 12 dias em isolamento no Palácio do Jaburu, em Brasília. O resultado positivo foi divulgado em 27 de dezembro.

*Com informações da assessoria

