Joana Darc pede inclusão de PCD's como prioridade na vacinação

Joana tem recebido destaque no parlamento por sua atuação em defesa das pessoas com deficiência | Foto: Divulgação





Manaus - A deputada estadual Joana Darc (PL), enviou ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) um ofício solicitando atenção para a prioridade das pessoas com deficiência na campanha de vacinação, levando em consideração a inclusão dos grupos populacionais vulneráveis feita no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, atualizado na última segunda-feira (15) pelo Ministério da Saúde.

“Estamos enviando esse encaminhamento ao Prefeito para fortalecer a importância de imunizar as pessoas com deficiência que foram seriamente atingidas pela pandemia. Precisamos proteger essas pessoas, pois muitos deles nem sempre sabem dizer quando estão sentindo algo e quando a família consegue identificar que tem algo errado, a doença já está em quadro avançado”, justificou Joana.

Representatividade

A deputada Joana, que é conhecida por seu trabalho em benefícios dos animais, também vem se destacando no parlamento por sua atuação em defesa das pessoas com deficiência.

Durante o novo surto da doença no estado, que provocou uma escassez no abastecimento de oxigênio medicinal na capital, Joana Darc usou o próprio salário para abastecer cilindros e garantir o insumo para as pessoas com deficiência que necessitam deste produto para sobreviver. Além disso, adquiriu cestas básicas que foram distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputada solicita ao Governo o retorno das atividades econômicas no AM

Projeto pode reduzir preço do gás de cozinha e itens da cesta básica