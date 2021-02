Vereadora defende aulas híbridas e vacinação de professores em Manaus

Para a parlamentar, os alunos de ensino infantil e fundamental precisam de acompanhamento durante as aulas | Foto: Divulgação

Manaus - A vereadora Professora Jacqueline (Podemos) solicitou do do governador do Amazonas Wilson Lima, a adoção do sistema híbrido escolar, principalmente nas instituições particulares. O pedido, feito durante a sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus (CMM), tem por base o estudo realizado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas (Sinepe-AM) que apresenta alternativas executáveis, sem descumprir os protocolos de sanitização e distanciamento social.

O estudo destaca que, atualmente, as escolas contam com 40% de vagas ociosas, índice que somado ao desconto de 20% sobre as mensalidades escolares fruto de decisão do poder judiciário amazonense chega a afetar 60% do faturamento dessas instituições de ensino.

Vacinação

Ainda durante seu pronunciamento, Jacqueline defendeu a necessidade da prioridade na vacinação para os profissionais da educação, segundo ela, medida fundamental para que haja sucesso na adoção do sistema híbrido. “A zona rural rodoviária e ribeirinha enfrenta difíceis condições de tecnologia. Muitas comunidades rurais possuem uma internet de baixa qualidade e constantes quedas de energia”, acrescentou a parlamentar.

Ainda de acordo com a Professora Jacqueline, os alunos de ensino infantil e fundamental precisam de acompanhamento durante as aulas, mas, muitos pais não têm condições por trabalharem ou outros afazeres essenciais. “A totalidade do ensino a distância é prejudicial para o aprendizado, tanto do ponto de vista educacional, sobre a qualidade do ensino que requer relações sociais de forma presencial quanto à saúde financeira das escolas”, argumentou.

