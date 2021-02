Deputado propõe criação de programa para recuperação de pacientes

A iniciativa busca ainda busca fortalecer o conceito da medicina preventiva nos hospitais | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado Adjuto Afonso (PDT) anunciou, Durante a sessão plenária virtual nesta quinta-feira (18) na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado Adjuto Afonso (PDT) anunciou que fez um indicativo ao governo do estado, solicitando a instalação e aplicação de um programa denominado de "Prevenção Saúde e Bem Estar Manaus", no âmbito dos hospitais e centros de saúde, para contribuir com a recuperação de pacientes que sofrem de doenças diversas e, principalmente, dar celeridade à recuperação de infectados pelo Covid 19.



O programa deve ser aplicado por um profissional de Educação Física, já amparado por uma Resolução Federal que o qualifica para a função.



"Se trabalharmos com a prevenção de doenças e a sensibilização já dentro dos hospitais, podemos minimizar o índice de mortalidade por doenças crônicas, dentre elas, a obesidade. Exercícios físicos são da necessidade de natureza humana e indispensáveis para a conservação da saúde, logo, a atuação desse profissional em rede hospitalar, certamente auxiliará na recuperação. Sem falar na retaguarda para fortalecimento e recuperação de pacientes pós-covid, que geralmente estão apresentando déficit de funcionalidade", justifica o parlamentar.

Sobre a obesidade, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), configura-se como um dos mais graves problema de saúde a ser enfrentado até 2025, estima-se que 2,3 bilhões de adultos em todo o mundo estarão obesos, tornando-se fundamental prevenir, orientar, direcionar e acompanhar a população que precisa desse serviço.

"Com a medicina preventiva podemos trabalhar de forma assertiva a conscientização da população quanto à alimentação saudável, higiene pessoal, prática de exercícios físicos direcionados para cada paciente, de acordo com a comorbidade, acarretando assim, a prevenção de comportamento de risco", explica a profissional de Educação Física Deise Sarmanho (CREF8-003831-G/AM), idealizadora do Programa Prevenção Saúde e Bem Estar Manaus.

O programa "Prevenção Saúde e Bem Estar no âmbito Hospitalar e Centros de Saúde" na rede de saúde pública estadual, busca fortalecer o conceito de Medicina Preventiva; oferecer protocolos específicos de treinamento para cada quadro patológico de pacientes; criar programas de reabilitação e terapia em saúde; promover a manutenção da saúde por meio de rotinas e criações de exercícios adequados para a recuperação dos hospitalizados, dentre outras atribuições.

