João Luiz solicita recriação das secretarias de Esporte

As duas pastas foram extintas em 2020 | Foto: Divulgação

Manaus - Tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) duas indicações do deputado estadual João Luiz (Republicanos) que propõem ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e ao governador do Estado, Wilson Lima (PSC), a recriação das secretarias Municipal e Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e (Sejel), respectivamente. As duas pastas foram extintas em 2020 e, desde então, segundo o parlamentar, todos os projetos, programas e eventos de esporte foram paralisados na capital e no interior do Estado.



A Semjel foi incorporada, como subpasta, à estrutura da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), enquanto a Sejel fundiu com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), adotando a nomenclatura Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAR).

“Ocorre que duas das principais secretarias, tanto no município quanto no Estado, tornaram-se pastas secundárias, perdendo completamente suas funções reais, que é promover e levar atividades físicas para a sociedade como um todo por meio de programas, projetos e ações. E, em meio à pandemia, a população precisa realizar atividades para manter a saúde física e preservar a saúde mental. Mas o que vemos são órgãos com orçamento estagnado, enquanto a população clama por ajuda”, justificou João Luiz.

Na avaliação do parlamentar, a recriação das secretarias irá mudar os cenários das quadras poliesportivas, das mini vilas olímpicas e tantos outros espaços públicos destinados à prática de esporte na capital e também no interior do Estado.

“Hoje, os espaços públicos voltados para atividades físicas estão abandonados. Sem cronograma, programação e projetos específicos, esses locais estão sem utilidade e tornaram-se alvos de vandalismo. Enquanto o povo precisa desse apoio para enfrentar a pandemia, os locais construídos para esse fim e os profissionais de educação física padecem. Infelizmente, nosso esporte se resume a esse triste cenário”, lamentou o parlamentar.

Ao defender a recriação da Sejel e da Semjel, João Luiz relembrou o período em que foi secretário Municipal de Esportes, com a implementação de um calendário anual de atividades em todas as áreas desportivas.

“Ninguém faz nada sozinho e durante as visitas a bairros, comunidades e escolas, ouvimos as sugestões da população, criamos um amplo calendário de atividades, beneficiando a todos e, o melhor, com o apoio integral dos comunitários. Desta forma, em parceria com os próprios moradores e gestores de escolas, realizamos um trabalho que beneficiou pessoas de todas as idades, de crianças a idosos”, comentou João Luiz.

Nos documentos enviados à prefeitura e ao governo, o parlamentar ressaltou, ainda, que apesar dos processos de fusão terem tido a intenção de otimizar os serviços e rotinas administrativas, é visível que, enquanto independentes, tanto a Semjel e Sejel atuavam de forma mais eficiente.

“Tanto a extinta Sejel quanto a Semjel, por meio de programas, conseguiam alcançar um número muito grande de pessoas e, por isso, realizavam um trabalho mais eficiente antes de serem fundidas à Seduc e à Semasc, respectivamente. Por tudo que foi exposto nos dois documentos, espero contar com a sensibilidade do prefeito David Almeida e do governador Wilson Lima para que sejam recriadas as duas pastas”, concluiu o Republicano.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Parlamentares esperam proposta para realocação de recursos do Carnaval

Deputado João Luiz retorna à presidência da CDC na Assembleia do AM