TJAM prorroga, novamente, restrições de atividades presenciais

Manaus - O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) prorrogou a suspensão temporária das atividades presenciais até 28 de fevereiro, a decisão estabelecida na Portaria n.º 165, de 24 de janeiro de 2021, se refere ao cumprimento do Decreto n.º 43.450, de 19 de fevereiro de 2021.



A medida está prevista na Portaria n.º 319, assinada pelo presidente Domingos Chalub e disponibilizada no Caderno Administrativo, páginas 16 e 17, do Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021.

A Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas havia publicado na última segunda-feira (15), no Diário da Justiça Eletrônico, a Portaria n.º 291 que prorrogava até o dia 21 deste mês de fevereiro a restrição temporária das atividades presenciais no âmbito das unidades judiciárias e administrativas do Tribunal, na capital e no interior. Com isso, fica mais uma vez restrita a circulação de servidores e magistrados nas unidades do TJAM.

