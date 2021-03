Vereador solicita convênio para tratar dependentes químicos em Manaus

O parlamentar reforçou ainda que o Instituto Novo Mundo está com a parte física preservada | Foto: Divulgação

Manaus - O vereador Allan (PSC) sugeriu que o executivo municipal faça um convênio com o Instituto Novo Mundo, para realizar o tratamento especializado de pessoas com a dependência química. O pedido foi feito durante o pequeno expediente da Câmara Municipal de Manaus nesta segunda-feira (1º).



"Nós precisamos de um espaço público para tratar os nossos jovens”, argumentou o vereador, ao explicar que o Centro de Reabilitação de Dependência Química (CRDQ) administrada pelo Governo do Estado, atende somente adultos.

“A questão da dependência química, ela também é uma pandemia. Quando a gente fala de violência, de assaltos, em sua grande parte está relacionada à dependência química, os usuários de drogas, que são pessoas portadoras de uma doença, e que precisam de um tratamento”, explicou o vereador.

O parlamentar reforçou ainda que o Instituto Novo Mundo está com a parte física preservada e com quadras, piscinas, quartos, igreja, cozinha e auditório, bem como a parte clínica médico-odontológica paradas.

Sem uso de máscara

Ainda durante a sessão plenária, o vereador Allan também se mostrou preocupado com a falta de consciência de algumas pessoas que evitam usar máscara e ainda fazem aglomerações. O vereador contou que visitou alguns pontos da cidade e flagrou dezenas de pessoas sem utilizar as medidas de proteção contra a pandemia do novo coronavírus.

“Muitas pessoas nas ruas, na frente das lojas, e quase todas sem máscara, por incrível que pareça. A pandemia bateu, hoje, na porta de quase todo mundo. Eu perdi um familiar, e quem não perdeu (parentes), perdeu alguém próximo”, frisou Allan.

