Vereador pede ampliação de funcionamento das academias e autoescolas

O pedido foi feito na durante sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O vereador Dr. Eduardo Assis (Avante), solicitou que seja estendido o horário de funcionamento das academias até as 18h e que seja incluído no decreto os centros de formação de condutores (autoescola). O pedido foi feito na durante sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus (CMM) desta segunda-feira (1°).



De acordo com o último decreto publicado pelo governo estadual, a única alteração em relação ao decreto 43.450, de 19 de fevereiro de 2021, é a liberação do funcionamento de academias e similares, de segunda a sábado, no período de 6h às 11h, com ocupação restrita a 50% da capacidade do estabelecimento.

Segundo o parlamentar é impossível para algumas pessoas utilizarem o serviço durante o curto período de tempo. “É de conhecimento de todos que fazer atividade física é fundamental para melhora do nosso sistema cardiovascular, assim como do intestinal, do metal e de uma serie de outros sistemas e órgãos. Sabemos também que o sedentarismo é um dos caminhos para a obesidade, fator que contribui para o agravamento do quadro de saúde de que, contrai a Covid-19, portanto as academias poder ser um fator determinante na vida de muitas pessoas”, afirmou.

O parlamentar solicitou ainda o funcionamento em tempo integral das autoescolas, pois se trata de uma atividade que é possível ter um controle do número de passageiros. “se no coletivo se permiti que várias pessoas inclusive sentado lado a lado, porque não os instrutores de autoescolas poderiam ter essa flexibilização”, afirmou Eduardo Assis.

O vereador fez um apelo ao governador Wilson Lima (PSC), para que essa decisão de funcionamento das academias no período de 6h da manhã até as 11h, e a flexibilização no horário das autoescolas sejam reconsideradas ainda durante essa semana.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vereador solicita convênio para tratar dependentes químicos em Manaus

Vereador cria “Gabinete Móvel” para ouvir demandas da população