PGR questiona permanência de deputados na Mesa Diretora da Aleam

Manaus - A Procuradoria-Geral da República (PGR), por meio do procurador-geral Augusto Aras, ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (26), contra uma emenda do legislativo estadual. A emenda permitiu a permanência de deputados nos mesmos cargos que ocupam na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), durante a mesma legislatura. Os deputados estaduais Mayara Pinheiro (PP), Delegado Péricles (PSL) e Fausto Jr. (MDB) podem ser afetados pela ação.

Na ADI, Aras destacou que os dispositivos ofendem os princípios republicano e do pluralismo político, além do art. 57, § 4º, da Constituição Federal, que impede a recondução de membros das mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para o mesmo cargo, em igual legislatura. A proibição foi confirmada no texto da Emenda Constitucional 50/2006.

A emenda em questão é a Emenda Constitucional Estadual 110/2019, que tem origem na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 05/2019, que alterou o inciso 3º do artigo 21 da Constituição do Amazonas, e, com isso, passou a permitir que um membro da Mesa Diretora fosse reconduzido ao mesmo cargo, na mesma legislatura. A PEC foi proposta pelos deputados que compunham a Mesa Diretora, garantindo que pudessem ocupar os cargos durante toda a 19ª legislatura, no período de 2019 a 2022.

Na justificativa da PEC, os parlamentares afirmaram que não há obrigação da casa parlamentar seguir o que é indicado na Constituição Federal, sobre o Congresso Nacional. “Como registrado dos precedentes específicos do Supremo Tribunal Federal, os Estados-membros não estão obrigados a seguir na literalidade o modelo da Constituição Federal, no tópico em que esta proíbe a reeleição – art. 57, $ 4o, da CF -, para o período imediatamente posterior, dos integrantes das Mesas das casas legislativas do Congresso Nacional”.

Além do Amazonas, outros 20 estados, assim como o Distrito Federal, tiveram legislações do mesmo teor, questionadas. Segundo o procurador-geral, as ações buscam uniformidade, além de garantir que não haja favorecimento a interesses particulares ou de grupos políticos para os cargos.

“Tenciona a norma assegurar renovação do Poder, impedir que as relevantes funções legislativas sejam direcionadas à concretização de privilégios e de interesses particularistas de pessoas e grupos políticos específicos, e garantir maior pluralidade no exercício dos cargos mais importantes do Parlamento”, explicou a PGR, na ação.

Caso a ação seja acatada pelo STF, os deputados Mayara Pinheiro (PP), que ocupa o cargo de 2ª vice-presidente da Mesa Diretora, Fausto Jr. (MDB), atual 3º secretário e Delegado Péricles (PSL), Secretário-Geral, que estão nos cargos desde 2019 e foram reeleitos em 2020, para o biênio 2021/2022, poderão ser afetados. Uma nova eleição para os cargos poderá ser realizada, caso necessário.

Os deputados estão cautelosos quanto à possível mudança e aguardam o parecer final do STF para se manifestar em relação aos passos que, consequentemente, deverão ser dados. O deputado Delegado Péricles, no entanto, afirmou que está tranquilo com a ação e afirmou que independente do que se decida no Supremo, a Aleam cumprirá.

"Vejo essa ADI com tranquilidade. Trata-se de uma discussão antiga, que envolve a autonomia dos parlamentos estaduais para decidir suas regras internas de recondução aos cargos diretivos, e quase a totalidade das assembleias legislativas entende de maneira diversa do Procurador-Geral da República. Caberá ao Supremo pacificar a matéria e, depois que houver uma decisão, caberá a nós cumprir", disse.

O deputado Fausto Jr. também afirmou que ainda é cedo para dar certeza sobre qualquer mudança na Mesa Diretora, mas afirmou que a eleição ocorreu de maneira legal e democrática. "Quero reiterar a confiança na Procuradoria da Assembleia Legislativa do Amazonas e na atual Mesa Diretora que irão se manifestar assim que forem intimados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A atual Mesa a Diretora foi eleita democraticamente e tenho certeza que todos os pontos serão esclarecidos no decorrer do processo", afirmou.

Procurada pela equipe de reportagem do EM TEMPO, a deputada Mayara Pinheiro não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta matéria. Em nota, a Aleam, negou ter conhecimento sobre a ação e, por isso, ainda não se manifestará sobre o assunto. "A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas informa que ainda não foi comunicada dessa ação da PGR e, assim que for notificada, irá se manifestar sobre ao assunto".

