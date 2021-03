Marcelo Ramos diz que é 'covarde" decisão do MPF sobre obras na BR 319

| Foto: Divulgação

Brasil - O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) reagiu à decisão do Ministério Publico Federal (MPF) que determinou a paralisação das obras da rodovia BR-319, única rodovia capaz de estabelecer uma ligação do Amazonas e demais municípios da região com o restante do país.

" Um juiz que não conhece a nossa realidade, a pedido de um procurador que anda de passagem pelo Amazonas, pedirem a paralisação das obras da BR-319, depois do belo trabalho da Dra. Jaíza Fraxe no processo na primeira instância, é uma covardia com o povo do Amazonas " Marcelo Ramos, Deputado Federal e vice-presidente da Câmara

Segundo ele, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, por intermédio do DNIT, garantiu já ter cumprido todas as determinações da sentença e os estudos de impacto ambiental foram feitos exatamente nos termos que o MPF solicitou.

“O MPF age com intransigência e deixa claro que não quer estudos, quer inviabilizar a BR. Justamente em meio à pandemia no Amazonas, que expôs a urgência de uma ligação rodoviária da Amazônia com o país”, disse, em referência às dificuldades logísticas para o envio de cilindros de oxigênio ao estado, na crise de abastecimento do insumo.

Recentemente, o vice-presidente da Câmara anunciou ao Tarcísio Freitas, em reunião com governadores e parlamentares da Amazônia, a oficialização da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pavimentação da BR-319. Na ocasião, Ramos também assinou contrato para obras nos aeroportos de Itacoatiara, Maués e Fonte Boa.

