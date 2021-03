João Luiz defende reabertura de serviços de estética e beleza no AM

| Foto: Divulgação

Amazonas - A reabertura de salões de beleza e barbearia foi tema de discussão no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) neste terça-feira (2). A pauta foi levantada pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), que defendeu o fim da suspensão dos serviços ofertados pelos estabelecimentos do setor, seguindo todos os protocolos sanitários e medidas de prevenção contra o novo coronavírus.



Diante da necessidade de se manter empregos de mais de 50 mil profissionais do setor, o parlamentar informou que propôs ao Governo do Estado, por meio de indicação, a reabertura imediata dos, aproximadamente, 5 mil estabelecimentos de beleza, entre salões, barbearias e incluindo clínicas estéticas, no Estado do Amazonas. O documento também foi subscrito pelo deputado estadual Saullo Vianna (PTB).

“Esses estabelecimentos querem, apenas, uma oportunidade para oferecer seus serviços de forma segura e continuar gerando emprego e renda. Afinal de contas, o setor absorve mais de 50 mil profissionais diretamente e gera mais 150 mil empregos, indiretamente. Mas, neste momento, precisa reabrir suas portas para se manter no mercado”, afirmou João Luiz.

Na avaliação do parlamentar, os salões, as barbearias e as clínicas estéticas são bem estruturadas e têm capacidade e compromisso para reabrir as portas seguindo todos os protocolos de segurança sanitária e de prevenção de combate à Covid-19.

“Se pararmos para analisar, as pessoas passam mais tempo em uma viagem de ônibus que em um salão de beleza. O trajeto, por meio de transporte público, de quem mora no Santa Etelvina para chegar ao Centro da cidade é de, no mínimo, uma hora. Soma-se a isso, o fato de o veículo estar lotado. Enquanto, em um salão, o tempo médio de permanência é de meia hora a 50 minutos, levando em consideração o distanciamento e o uso devido de proteção”, comparou o parlamentar.

João afirmou, ainda, que a indicação foi baseada em diálogos e reuniões com representantes do setor, o qual tem contabilizado grandes prejuízos, uma vez que os serviços estão suspensos desde dezembro do ano passado.

“Para evitar demissões e até fechamento de estabelecimentos, representantes do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Instituto de Beleza e Similares (Sisbisim) e do Sindicato dos Empregados com Carteira Assinada nos procuraram para solicitar um apoio e expor toda a situação vivida pelo setor neste momento. Além disso, nos expuseram o protocolo que será adotado pelo patronal e laboral na reabertura dos estabelecimentos e isso nos motivou a levar o problema ao governador do Estado. Tenho certeza de que, com muita sensibilidade e voltado para a manutenção de empregos, o governador irá analisar o nosso pedido e decidirá pela reabertura do setor no Estado”, concluiu João Luiz.

