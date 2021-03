Vereador solicita auxílio aos professores para garantir aulas remotas

Em Manaus, o acesso à internet tem sido uma das maiores barreiras para a educação | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente da Comissão de Educação (Comed), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Fransuá (PV), protocolou nesta segunda-feira (1°), um ofício destinado à Secretaria Municipal de Educação (Semed), solicitando auxílio financeiro mensal para os professores da rede municipal de ensino, com a finalidade de custear o acesso à internet, para que seja possível transmitir às aulas com alta qualidade.



Desde que as aulas presenciais foram suspensas, por causa da pandemia, as redes de ensino buscam alternativas de educação remota. Em Manaus, o acesso à internet tem sido uma das maiores barreiras para a educação com base em ferramentas tecnológicas.

“O grande volume no tráfego de dados e a quantidade de horas de navegação exigem um maior investimento em pacotes de internet. Não é justo que os professores custeiem sozinhos os recursos tecnológicos necessários para ministrar aulas por conta da pandemia”, afirmou o parlamentar.

O vereador ainda destaca que o auxílio terá caráter excepcional e será utilizado como medida emergencial, para auxiliar os professores da rede municipal de ensino, uma vez que estão ministrando aulas de forma remota. “Não sabemos quanto tempo a pandemia vai durar. Por isso, precisamos elaborar estratégias que viabilizem o menor impacto possível na educação”, disse Fransuá.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Comissão na CMM promove audiência para debater retorno das aulas

Vereador destina verba de emenda impositiva para o combate ao Covid-19