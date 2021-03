PEC da Imunidade Parlamentar perde força e sai de pauta na Câmara

Parlamentares afirmaram que outras pautas prioritárias têm mais força que esta da imunidade | Foto: Divulgação

Manaus - Após desgaste na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº3/2021, chamada de PEC da Imunidade Parlamentar, criada após a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL), perdeu força e saiu de pauta. Parlamentares da bancada amazonense afirmaram que a prioridade do Congresso é a discussão e votação da PEC Emergencial, que garante o pagamento do auxílio emergencial, que deve ser votada ainda em março, no plenário.

A PEC da imunidade, apresentada pelo deputado Celso Sabino (PSDB-PA) após a prisão do deputado Daniel Silveira, que gravou um vídeo insultando o Supremo Tribunal Federal (STF), estabelece que a prisão em flagrante de deputados federais e senadores somente será permitida se estiver relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição: racismo, crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

O projeto proíbe também a prisão cautelar por decisão de um único ministro do STF, como ocorreu com Silveira, que teve sua prisão decretada inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes e só depois referendada pelos demais ministros. A PEC deverá ser discutida em comissão especial antes de ir para discussão e votação no Plenário da Câmara.

Para o deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade-AM) este não é um momento viável para que a PEC entre em pauta, pois há assuntos mais urgentes, além de ser contra a proposta, neste momento. "A PEC da imunidade saiu de pauta. Há outros assuntos bem urgentes para serem votados, como é o caso da proposta de compra descentralizada de vacinas", defendeu.

O deputado José Ricardo (PT-AM) afirmou que, além de ser contra a proposta, acredita que foi uma reação desproporcional de parlamentares da Mesa Diretora à prisão de Daniel Silveira. O deputado esclareceu ainda que este não é o momento de se apresentar pautas neste sentido e que, como não conseguiram maioria efetiva, a matéria segue para análise de comissão especial.

"Eu já tinha me manifestado que essa PEC não deveria ser prioridade, o que deve ser são os projetos para o auxílio emergencial, para a campanha de vacinação ou para o apoio às micro e pequenas empresas, para a retomada da economia e dos empregos. Mas ali foi uma reação de parlamentares, principalmente da Mesa Diretora, uma reação à decisão do governo. Acho totalmente inadequado nesse momento, não dá para defender deputados envolvidos em crimes", afirmou José Ricardo.

Sem força

A PEC parece não teve força para ser aprovada no atual cenário político brasileiro, conforme explicou o deputado Marcelo Ramos (PL-AM). Apesar de ser a favor da proposta, o parlamentar ressaltou que a casa deve manter em pauta outros projetos prioritários, que tem uma certa urgência para a população.

"O presidente Arthur Lira é sempre refém dos compromissos que ele firma. Ele firmou um compromisso de regulamentar o artigo 53 da Constituição como mecanismo para manter a prisão do deputado Daniel Silveira. Como não teve votos para a matéria, a Câmara retoma para o eixo que importa ao país: vacina no braço, comida no prato e economia gerando emprego", disse o deputado federal.

De acordo com o cientista político Tiago Jacaúna, o objetivo da imunidade parlamentar seria se proteger de perseguições em regimes autoritários, mas a proposta é um exemplo de que as regras que foram criadas para proteger a democracia, a estão ameaçando. Ele explicou que a PEC excede o quanto de poder um parlamentar deveria ter.

"A própria democracia está sendo implodida, pelos próprios instrumentos da democracia. Por dentro das próprias regras democráticas se estão excedendo a força da lei. É como se ela tivesse se autodestruindo, a PEC da imunidade parlamentar é mais um exemplo disso, de como por dentro do processo legislativo se criam certas anomalias que ameaçam a democracia. A PEC dá um poder, além dos limites democráticos, a um parlamentar", explicou.

Leia Mais:

Câmara aprova admissibilidade de PEC sobre imunidade parlamentar

Senadores divergem sobre prisão do deputado Daniel Silveira