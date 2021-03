Álvaro Campelo pede flexibilização do transporte intermunicipal no AM

| Foto: Divulgação

Amazonas - O deputado Álvaro Campelo (Progressistas), fez um apelo ao Governo do Estado, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), desta terça-feira (3), pedindo a flexibilização do transporte intermunicipal de passageiros, levando em consideração a dificuldade de locomoção dos munícipios entre uma cidade e outra, principalmente, os que estão em tratamento de saúde na capital amazonense.



Segundo o parlamentar, a flexibilização se faz necessária, observando todas as exigências sanitárias, tendo em vista o alto custo de uma passagem aérea para os municípios da região. “Essas pessoas, que saída têm se não for o transporte fluvial? Uma passagem aérea de Carauari para Manaus custa R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Qual é a pessoa do interior do estado que vai ter condição de arcar com essa despesa? Portanto, faço esse apelo à Secretaria de Saúde do Estado, para que possa flexibilizar o decreto com regras rígidas, observando todos os protocolos estabelecidos de combate à Covid”, afirmou Álvaro Campelo.

O deputado pediu, ainda, bom senso e humanidade das autoridades locais para aliviar a dor e a angústia das pessoas que já sofrem em consequência da pandemia. “A população do interior do estado não pode continuar do jeito que está agora. No caso de Carauari, a Prefeitura poderia ter tido o bom senso de não deixar aquelas pessoas como ficaram, totalmente à deriva, abandonadas e sem apoio por mais 3 dias. Em momento algum se pode deixar de verificar a situação de crianças, idosos, mulheres grávidas e de pessoas com deficiência, que estavam naquele barco”, ressaltou o parlamentar.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Município utiliza recursos de emenda no combater à Covid-19

Deputado garante normalidade na emissão da carteira de PCD no AM