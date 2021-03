Emenda parlamentar garante R$ 800 mil para reforço escolar no AM

A emenda parlamentar é referente ao orçamento de 2020 do Governo do Estado | Foto: Divulgação

Amazonas - Uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil apresentada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), garantirá o reforço escolar de alunos da rede estadual de ensino.



O valor foi destinado à Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) e atenderá estudantes de Manaus e dos municípios de Iranduba (distante 27 km de Manaus em linha reta), Manacapuru (68 km), Novo Airão (115 km) e Presidente Figueiredo (117 km).

A emenda parlamentar é referente ao orçamento de 2020 do Governo do Estado e prevê o convênio da Seduc com o Instituto Internacional Ecológico de Pesquisa, Desenvolvimento e Proteção Social e Ambiental da Amazônia Novos Povos (Inopovos).

De acordo com Roberto Cidade, o reforço escolar é importante, sobretudo neste momento de pandemia onde os alunos estão estudando por meio de aulas online.

“Sabemos que muitos alunos têm dificuldades com as aulas online e estão com déficit no aprendizado. Meu objetivo com esta emenda é proporcionar que os estudantes da rede pública sejam auxiliados nos conteúdos”, disse.

