Plano de Contingência para a cheia dos rios é debatida na Aleam

Amazonas - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), recebeu nesta quinta- feira (4), o secretário Executivo de Ações de Proteção e de Defesa Civil, Coronel QOBM Francisco Ferreira Máximo, que apresentou o Cronograma de Ações e Plano de Contingência para os municípios afetados decorrentes das fortes enchentes dos rios como no município de Boca do Acre (distante 1.028 km de Manaus em linha reta), Envira (1.208 km), Pauini (923 km) dentre outros.



O secretário foi convocado através de requerimento apresentado pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT). Durante seu pronunciamento na tribuna, o parlamentar falou da importância da convocação e presença do secretário Máximo na Aleam.

“Não queremos mais ser notícia nacional sem se quer sabermos as ações que serão tomadas. As pessoas não estão mais preocupadas só com o Coronavírus, mas também com as enchentes dos rios que acarretam várias doenças como dengue, H1N1, malária e outras. Desta forma, a população necessita saber o que está sendo feito para ajudar as pessoas que nos procuram cobrando a fiscalização do trabalho da Defesa Civil nas calhas dos rios”, falou Sinésio.

Em sua apresentação, o secretário explanou sobre as ações da Defesa Civil nos municípios. “Não é fácil, mas estamos trabalhando e contamos com o apoio das Prefeituras para que nos ajudem a entender a realidade e necessidade de cada município e vamos sim ajudar todos os municípios que sofrem com as enchentes. Estamos atuantes com ações como; assessoramento e vistoria para levantamento de dados socioeconômicos gerados pelo afetamento da cheia, deslocamento da Defesa Civil para a calha do Juruá e Purus, montagem de abrigos provisórios para as famílias afetadas, implantação de Estações de Tratamentos de água potável em Envira, e Boca do Acre, cestas básicas, kit dormitório, kit higiene, kit limpeza enfim, estamos trabalhando para juntos vencermos essa fase”, explicou Máximo.

Ao final da apresentação, os parlamentares agradeceram a presença do Secretário e sugeriram que fosse criado e pensado ações preventivas de forma antecipada. O autor da Convocatória deputado Sinésio finalizou os trabalhos falando estar feliz com o resultado

“As respostas da Defesa Civil vieram em momento oportuno. A presença do Secretário foi primordial em deixar claro o que está sendo feito. Vamos continuar fiscalizando e cumprindo nosso papel como parlamentar em dar explicações aos nossos amigos munícipes que sofrem com as cheias, mas que hoje sabem qual o dever da Defesa Civil e de que forma estão trabalhando”, encerrou Sinésio.

*Com informações da assessoria

