Bancadas femininas registram crescimento no Brasil nos últimos anos

Manaus - Nos últimos anos, o número de representantes femininas nos parlamentos municipais, estaduais e federal têm crescido, cenário que se tornou histórico em muitas casas legislativas, como na própria Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que passou a contar com cinco deputadas estaduais em 2021. Com isso, a discussão de políticas públicas que defendam os direitos da população feminina e garantam assistência à mulher tem se tornado mais forte em todo o Brasil.

No pleito municipal de 2020, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de mulheres eleitas para prefeituras em todo o país registrou um crescimento, mesmo que tímido, em relação ao pleito de 2016. Em 2020, o índice de eleitas foi de 12,2%, mais que os 11,6% registrados em 2016. O crescimento também foi notável no parlamento federal brasileiro, que teve a presença feminina 87% maior entre janeiro de 1990 e dezembro de 2016, passando de 5,3% para 9,9%. Dos 81 senadores eleitos em 2018 no Brasil, 12 são mulheres, mesmo número de 2014. Em 2010, haviam apenas 10 senadoras eleitas.

Na Câmara dos Deputados, as mulheres ocupam 77 das 513 cadeiras, número que cresceu nos últimos anos. Em 2010, foram eleitas 45 deputadas federais, quatro anos depois esse número foi para 51. Neste ano, a Câmara celebrou um momento histórico, a eleição de três deputadas a cargos na Mesa Diretora para o biênio 2021-2022: Marília Arraes (PT-PE), Rose Modesto (PSDB-MS) e Rosângela Gomes (Republicanos-RJ), para os cargos de 2ª, 3ª e 4ª secretaria, respectivamente.

A presidente da União Brasileira de Mulheres (UMB), Vanja Andréia Santos, afirmou que promover políticas públicas que deem assistência para que as mulheres possam atuar no poder público ou em quaisquer outras esferas, poderá garantir uma maior presença feminina nas bancadas brasileiras.

"A questão do potencial de ser mãe, já tira da mulher essa possibilidade de ocupar determinados espaços. E ser mãe é uma função social, que deveria ser estimulada, no sentido de ter políticas públicas para dar condições a essa mulher de ser mãe, de estudar, de ser profissional, de atuar em todos os cargos, postos", ressaltou.

Vanja Santos, que trabalha há 25 anos na UBM, explicou que para uma mulher conseguir garantir uma vaga nas casas legislativas ainda é necessário que enfrente uma cultura patriarcal muito forte, que ainda a coloca em uma posição desmerecida, distanciando de cargos de poder nas Mesas Diretoras das casas.

"A pouca participação da mulher na política ainda se dá como resultado da cultura patriarcal, que acaba atuando nessa questão da não participação das mulheres. Nós somos mais de 50% em filiações de partidos políticos e isso não nos garante uma participação efetiva nas direções e em cargos por indicação política. Quando essas mulheres chegam às Casas Legislativas, um lugar na Mesa é praticamente impossível. Como presidente, vice-presidente, secretário-geral, é preciso muita articulação e, mesmo assim, várias casas não têm uma mulher em nenhum cargo nas Mesas Diretoras. Então, os problemas são inúmeros, é uma dificuldade quebrar esse espaço que é masculino dentro dos partidos", afirmou Vanja.

A sub-representatividade feminina é um fator presente na política brasileira e amazonense. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no pleito municipal de 2020, para o cargo de prefeito, em todo o Amazonas, concorreram 261 homens e apenas 22 mulheres, e deste total, apenas cinco foram eleitas. Em Manaus, nenhuma mulher disputou o cargo. Para vereadora, 422 mulheres entraram na disputa na capital amazonense, de um total de 1,3 mil, mas apenas quatro se consagraram, representando 16% do parlamento municipal. Em levantamento feito pelo TSE no ano passado, entre as 25 capitais brasileiras, Manaus ocupa a 5ª posição com menor percentual de mulheres eleitas.

Em 2016, o ranking da participação política das mulheres para todos os cargos eletivos (prefeitas, vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, governadoras e senadoras), mostrou que por mais que em todos os estados brasileiros as mulheres representem mais de 50% do eleitorado, à exceção de Rio Grande do Norte e Amapá, nenhum outro estado alcança a marca de 20% de participação política.

