Professora Jacqueline apresenta moção em homenagem às mulheres

Entre as homenageadas estão profissionais das áreas de educação, direito, saúde e serviço social | Foto: Divulgação

Manaus - A vereadora Professora Jacqueline homenageou 19 mulheres residentes em Manaus em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Cada uma irá receber uma moção de aplausos emitida pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) e uma certificação em representação ao trabalho desenvolvido em suas carreiras profissionais, na família e no cuidado com o lar.



De acordo com a parlamentar, a iniciativa visa exaltar o valor de algumas mulheres que direta ou indiretamente contribuem para a história da cidade.

“Mulheres que ocupam cargos de decisão ainda estão em minoria, a gente sabe que muitas já tem conquistado esses espaços, mas ainda precisamos avançar nesse quesito. A participação mais efetiva das mulheres na política são vitórias que ajudam no equilíbrio da democracia e fortalecem a construção de uma sociedade com mais equidade”, acrescentou a vereadora.

Entre as homenageadas estão profissionais das áreas de educação, direito, saúde, serviço social entre outras profissões tão importantes para a sociedade. A celebração também faz parte da programação do Dia Municipal da Mulher Amazônica (Lei 2.186/2016), comemorado no último dia 7, primeiro domingo de março.

*Com informações da assessoria

