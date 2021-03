Após novo reajuste, deputados pedem redução de ICMS de combustíveis

Com redução de imposto estadual, consumidor final pode pagar menos no preço dos combustíveis | Foto: Divulgação

Manaus - A Petrobras anunciou o sexto reajuste deste ano no valor da gasolina, e o quinto no valor do diesel, vendidos nas refinarias, que aumentam os valores em 9,2% e 5,5%, respectivamente. Com a mudança, realizada nesta terça-feira (9), os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) pedem ao Governo do Estado a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para que o preço final da gasolina não pese tanto no bolso do consumidor.

Mesmo os parlamentares se mobilizado, junto ao Governo do Estado, para reduzir a alíquota do ICMS da gasolina, o deputado Serafim Corrêa (PSB) afirmou que ainda há obstáculos para que se consiga determinar uma redução. De acordo com o parlamentar, há um interesse da maioria dos chefes do Executivo estadual, que não seja feita redução alguma. Com a proposta do deputado de reduzir o imposto para 18%, o valor final sofreria uma redução de R$ 0,35.

“Eu proponho que se reduza para 18% a alíquota do ICMS dos combustíveis, mas esta iniciativa é privativa do Executivo. Existem, no entanto, dois obstáculos: tem que indicar sobre qual mercadoria vai aumentar o ICMS para compensar a perda ou cortar despesas em igual valor; depende de acordo no CONFAZ [Conselho Nacional de Política Fazendária]. Os governadores estão unidos para não diminuir. Raciocínio deles: a Petrobras aumenta, os estados diminuem. Ganham os acionistas da Petrobras, perdem os estados”, defendeu o parlamentar.

Em busca da redução

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado João Luiz (Republicanos) propôs ao Executivo estadual a isenção ou redução do imposto sobre os combustíveis. De acordo com o deputado, como a Petrobras tem autonomia em relação ao combustível, há uma interferência direta na ponta, que é o consumidor final.

“Em meio a pandemia, cujos prejuízos no orçamento familiar têm sido altíssimos, os governos e o parlamento têm de atuar de forma conjunta e mais incisiva para minimizar as perdas e os gastos. E acredito que, ao abrir mão de receita, o Governo Federal convoca os Estados a tomarem a mesma decisão em prol de um bem comum: a população. Diante das oscilações de preços, o consumidor não pode fazer um planejamento mensal de custos. A penalidade recai sobre o consumidor final, que é justamente aquele que enfrenta uma grande crise econômica”, ressaltou o parlamentar.

Para o deputado estadual Saullo Vianna (PTB), mesmo sendo a favor e com as indicações do legislativo estadual ao Governo, é pouco provável que haja de fato a redução ou isenção do imposto, já que a arrecadação do ICMS dos combustíveis, entre outros produtos e serviços, é o que assegura maior rentabilidade aos cofres públicos.

"Eu sou a favor, por conta do altíssimo preço do combustível, vou falar sobre isso na Assembleia hoje, inclusive, mas a gente não tem como legislar sobre isso, a gente só pode fazer a interlocução com o Governo para conseguir essa redução. Se vive hoje uma incerteza muito grande referente a questão da economia e o combustível, assim como a energia, telefonia, são serviços que geram a maior receita de arrecadação do ICMS. Então, dada a incerteza futura, referente à arrecadação, eu vejo que o Governo não abriria mão da diminuição do ICMS", explicou Vianna.

Outros deputados como Wilker Barreto (Podemos) e Nejmi Aziz (PSD) também chegaram a realizar indicações ao Governo do Estado em busca da redução do imposto. Aziz fez um requerimento para que a redução dure enquanto houver o período de pandemia. “Mais de 10 mil motoristas de aplicativos e mais de 5 mil taxistas da cidade de Manaus, por exemplo, serão diretamente beneficiados com esta redução", disse a deputada.

Reajuste

Seis reajustes já foram realizados pela Petrobras em 2021. O último, no dia 1º de março, elevou o litro da gasolina em R$ 0,12 e do diesel em R$ 0,13. Outro aumento, previsto para esta terça, aumenta o preço da gasolina para R$ 0,23 e do diesel R$ 0,15, um crescimento de 54,3% e 41,6%, respectivamente, desde o início do ano. Segundo informações da refinaria, 25% do valor da gasolina, hoje vendida a R$ 2,60, é referente ao ICMS, um tributo estadual. Para o diesel, vendido a R$ 2,71, 14% do valor é referente ao imposto. No Amazonas, o consumidor sentiu o aumento no bolso, a gasolina já chega a R$ 5,29 e o diesel a R$ 4,59.

Pouco interesse

Em nota, o Governo do Amazonas defendeu que qualquer mudança em tributações deve ser amplamente discutida, dentro de uma reforma tributária, sendo necessário reorganizar as receitas tributárias dos entes federados e estabelecer novas formas de incidência do ICMS, reequilibrando o alcance delas nos setores da economia considerados estratégicos, como o de combustíveis.

O Estado considerou que a volatilidade do preço dos combustíveis é resultado da oscilação de preços do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio. Há necessidade que sejam criados outros mecanismos para que aumentos súbitos do petróleo não sejam repassados para a população e também não penalizem a receita dos estados, tendo em vista que a redução do ICMS representaria uma perda substantiva de recursos nos estados.

