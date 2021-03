Serafim pede que Prefeitura avance na imunização de idosos em Manaus

O líder do PSB lembrou que a nova variante da Covid-19, agora avança pelos demais estados brasileiros | Foto: Divulgação

Amazonas - Durante discurso na sessão híbrida da Assembleia Legislativa Estado do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (9) o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) fez um apelo para que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) não paralise a vacinação e imunize o número possível de idosos de 64 a 60 anos, enquanto aguarda a chegada de um novo lote por meio do Ministério da Saúde.



Segundo o parlamentar, a Semsa possui doses de imunizantes contra a Covid-19 para 35,7%, ou seja, aproximadamente 24 mil pessoas.

“Eu quero daqui fazer um apelo às autoridades no sentido de que sigam a fila natural da idade. Se tem vacina para mais dois dias, vacinem as pessoas com 64 e 63 anos. Se sobrar vacina, que avance para 62, 61 anos. Nós não podemos nos dar o luxo de guardar vacina em geladeira quando a doença avança de forma devastadora pelo Brasil afora. Não é hora de guardar vacina na geladeira, é hora de colocar vacina no braço das pessoas e proteger a nossa população. Se há doses, hoje, que podem imunizar 24 mil idosos, temos que vaciná-los imediatamente. São 24 mil vidas protegidas”, defendeu Serafim.

O líder do PSB na Casa Legislativa lembrou que a variante da Covid-19 que levou o Amazonas a um novo colapso da saúde, chegando à situação extrema da falta de oxigênio nos hospitais, agora avança pelos demais estados brasileiros.

“Mais de mil pessoas aguardam leitos em hospitais do Paraná, ou seja, aquela variante P1 que devastou Manaus, que levou muitas pessoas à morte e que tanto mal nos fez, está espalhada pelo Brasil. Nesse contexto que quero dizer que nós só temos um caminho e esse caminho é a vacinação”, reforçou o deputado.

“.Cada vida importa, então renovo meu apelo para que a Semsa avance na imunização dos idosos”, concluiu Serafim.

