Wallace Oliveira destaca união entre estado e prefeitura na vacinação

Manaus - O vereador Wallace Oliveira (Pros), vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) destacou durante sessão da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta terça-feira (9), os resultados positivos que o estado do Amazonas vem alcançando na vacinação contra Covid-19, fruto da eficácia do plano de imunização que está sendo colocado em prática pela prefeitura de Manaus.



“Quero fazer referência e destacar, o processo de vacinação que está sendo estabelecido aqui. É muito prazeroso vermos o Estado do Amazonas sendo tratado como melhores falas pelas mídias; todas as noites, estamos ocupando a primeira posição no ranking de vacinação, isso com certeza é fruto de um trabalho muito importante estabelecido pela prefeitura de Manaus”, afirmou.

O parlamentar elogiou a integração das ações do executivo municipal com o governo estadual, em relação a vacinação contra covid-19. “Nós temos um avanço substancial no processo de vacinação contra covid-19, devido integração da Prefeitura com o Governo do Estado com o objetivo de trazer cobertura vacinal para a população, isso é algo extremamente relevante e que precisa ser olhado e divulgado”, disse.

Wallace citou que em outras capitais brasileiras está havendo grandes dificuldades no processo de imunização da população contra o novo coronavírus. “Enquanto vemos em outras capitais com um caos nesse processo de vacinação, por exemplo num município do Estado do Rio de Janeiro, os idosos chegaram pela madrugada para ficarem nas filhas de vacinação, algo desumano e que reflete o que debatemos: a falta de administração pública eficaz”.

O vereador destacou ainda que até nas localidades mais distantes do Amazonas estão chegando as vacinas. “Nós estamos tendo um processo que chega perto da perfeição. Até em áreas mais longínquas, como as comunidades indígenas, ribeirinhos, para não falar somente de Manaus e da região metropolitana, estamos vendo o quão eficiente está sendo todo esse trabalho”, avaliou.

Ao final de sua fala, o parlamentar comentou sobre o maior projeto de vacinação, em formato drive-thru, já realizado no Brasil para vacinação em massa contra o novo coronavírus.

“Quero deixar aqui a visão do nosso prefeito em relação ao processo de vacinação: nós temos pronto atualmente o maior processo para imunização em massa da cidade de Manaus, que é um drive-thru no estacionamento do Aeroporto de Manaus. Chegou as vacinas, teremos toda uma condição para acolher as pessoas, sem nenhum atropelo ou algum tipo de aglomeração. Temos sim que reverberar tudo isso, pois é algo muito importante para todas as pessoas de Manaus e do Amazonas”, encerrou.

