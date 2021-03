Presidente da Aleam pede que Governo prorrogue auxílio estadual

O deputado destacou que os morados afetados pela cheia do rio passam por dificuldades financeiras | Foto: Divulgação

Amazonas - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), solicitou ao Governo do Estado, nesta quarta-feira (10), a prorrogação por mais três meses do auxílio estadual, no valor de R$ 200 por mês para100 mil famílias amazonenses.

Cidade destacou que a Operação Enchente, lançada pelo Governo na última segunda-feira (8), disponibilizará ajuda humanitária com cestas básicas e kits de higiene e limpeza, mas não prevê a continuidade do auxílio.

“Essa ajuda do Governo é importante para assistir às famílias em situação de pobreza, entretanto não solucionará outras necessidades básicas como a aquisição de medicamentos e vestuário. Por isso, a importância da prorrogação do auxílio estadual em dinheiro, principalmente neste momento em que a enchente dos rios está avançando e acarretará em mais dificuldades à vida de nossos irmãos do interior”, destacou o parlamentar.

Segundo o deputado, a enchente dos rios e o isolamento social, imposto por causa da pandemia do coronavírus, têm causado dificuldades financeiras aos moradores dos municípios afetados com a subida das águas.

Situação de Emergência

Desde o início de janeiro, os rios da Bacia Amazônica apresentam subida de nível acima da normalidade e causado danos aos municípios, tanto que sete deles já decretaram Situação de Emergência: Guajará, Ipixuna, Itamarati, Eirunepé e Envira, na calha do Juruá; e Boca do Acre e Pauini, na calha do Purus.

