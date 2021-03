Aleam solicita que Secretaria de Saúde apresente relatório de gastos

A prestação de contas e apresentação da despesas será transmitida nas redes sociais e no youtube da Aleam | Foto: Divulgação

Amazonas - Em audiência pública, com a Comissão de Saúde e Previdência (CSP) da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) deve apresentar o 3º Relatório Quadrimestral detalhado da Saúde no Amazonas (RQDA), na próxima sexta-feira (12). A prestação de contas e apresentação da despesas será transmitida nas redes sociais e no youtube da Aleam.



Na Audiência Pública virtual será apresentada a execução financeira do Estado no âmbito da saúde, referente aos meses de setembro a dezembro de 2020 e o panorama geral do ano. Além disso, também será explicada a aplicação dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para saúde no interior, execução das emendas parlamentares e as despesas no combate à pandemia.

“A apresentação deste relatório cumpre uma determinação prevista na nossa legislação, então esperamos que as informações divulgadas sobre os gastos com a saúde estejam em concordância com a realidade. Eu e a equipe da Comissão de Saúde estamos analisando todos os dados para que a prestação de contas seja a mais transparente possível para o povo amazonense”, destacou a presidente da Comissão, deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis (PP).

Estarão presentes o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, a equipe técnica da SES-AM, a presidente da Comissão de Saúde e Previdência, deputados membros da comissão, além da presidente da comissão.

