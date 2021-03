David Reis garante que auxilio para professores tramitará com urgência

A entrega da mensagem ao presidente da CMM, foi feita pelo prefeito de Manaus David Almeida | Foto: Divulgação

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) deve votar na próxima segunda-feira (15) o Projeto de Lei para criação do Programa Auxílio Conectividade, com objetivo de permitir que o profissional da educação, em pleno exercício de suas funções, tenha acesso à internet para realizar suas atividades laborais, enquanto as aulas da rede municipal seguirem de forma remota, como medida de prevenção a Covid-19.



A entrega da mensagem ao presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), foi feita nesta quarta-feira (10) pelo prefeito de Manaus David Almeida (Avante) durante o lançamento do programa, na sede do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, que contou com a presença do titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino e de diversos vereadores.

David Reis, afirmou que vai colocar o projeto para ser votado em regime de urgência já na próxima segunda-feira para que o benefício, que será de R$ 70,00 chegue logo às mãos do professor. “Vou colocar essa proposta para votação com o máximo de urgência, para que nossos profissionais de educação tenham a disposição o quanto antes esse valor, para adquirir seus planos de internet. O ano letivo está às portas, é preciso agilidade na tramitação desta matéria”, disse.

Para o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Manaus, vereador Fransuá (PV), o lançamento do Auxílio Conectividade é uma conquista para a classe de professores. “Esse é um excelente benefício para a categoria, muitos estão dando o máximo de seus talentos, para propor aos alunos conteúdos dinâmicos, e para tanto, estão gastando de seus próprios recursos, e nada mais justo, do que o município dar esse aporte”, enfatizou.

Durante a coletiva, o prefeito de Manaus David Almeida, detalhou que o valor do Auxílio Conectividade, será descontado em contracheque, dando ao professor a possibilidade de adquirir seu próprio plano. “O professor terá a possibilidade de adquirir aquele plano que for o melhor para sua região. Esse é um grande passo que damos em defesa de nosso professor que tanto faz por nossos alunos”, disse o chefe do executivo.

Além do benefício aos educadores, a rede municipal de ensino trabalha na compra de dispositivos eletrônicos e numa licitação para trazer uma operadora de telefonia para compra de dados para os alunos que não estão acessando o “Aula em Casa”, conforme detalhou o secretário da Semed, Pauderney Avelino.

“Esse trabalho está em desenvolvimento pela rede municipal de ensino para atender os alunos que não têm nenhum tipo de internet em casa. Nosso objetivo é fazer uma licitação para que uma operadora telefônica forneça dados que atendam os estudantes. A Semed também está imprimindo um caderno de atividades, que será distribuído para os alunos que não têm conectividade para acompanhar o “Aula em Casa”, disse.

Convocação professores

Durante a coletiva de lançamento do Auxílio Conectividade, o prefeito David Almeida anunciou a convocação de 400 professores do concurso de 2017. com homologação do resultado final em 2018. A princípio, o concurso foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de 3 mil candidatos do cadastro de reserva.

