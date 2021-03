Álvaro Campelo cobra melhoria nos serviços de telefonia em Nhamundá

| Foto: Divulgação

Amazonas - Membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), voltou a denunciar em sessão plenária, nesta terça-feira (10), a telefônica Vivo pela má qualidade no serviço prestado em Nhamundá (distante 381 km de Manaus).



Além de cobrar a empresa para que solucione o problema, o deputado pediu providências da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Álvaro Campelo também anunciou medidas para reparar os danos morais e materiais, ocasionados pelo não cumprimento dos serviços oferecidos pela operadora e reforçou que os consumidores de todo o Estado também podem fazer suas denúncias junto à Anatel, pelo número 1331, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 20h, ou pelo site www.anatel.gov.br.

As denúncias chegaram ao parlamentar, na terça-feira (9), por meio do presidente da Câmara Municipal de Nhamundá, vereador Artur Paulain (PTB). “Ontem, o vereador Artur trouxe o grito de socorro do povo de Nhamundá, que está há meses tendo problemas com a Vivo, que presta um péssimo serviço à população do interior do estado. Ninguém consegue mais se comunicar e as pessoas ficam prejudicadas porque hoje internet e telefonia são essenciais em nossas vidas”, afirmou Álvaro Campelo.

Urgência na pavimentação da AM-010

Álvaro Campelo pediu, ainda, providências imediatas ao Governo do Estado para pavimentação da AM-010, em decorrência dos acidentes diários na rodovia, que liga os municípios de Itacoatiara (176 km), Rio Preto da Eva (57 km), Silves (204 km), Itapiranga (227 km), Urucará (261 km) e São Sebastião do Uatumã (247 km). Segundo o deputado, já existe um projeto para a pavimentação completa da rodovia, com o investimento em torno de R$ 386 milhões, decorrentes de emenda parlamentar do senador Omar Aziz (PSD) e outra parte do Governo do Estado.

