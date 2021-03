Omar propõe Centros de Reabilitação para recuperados da Covid-19

Senador se mostrou preocupado com o elevado número de mortes pela Covid-19 no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Durante reunião virtual da Comissão Temporária da Covid-19 do Senado Federal com governadores, na manhã desta quinta-feira (11), o senador Omar Aziz (PSD-AM) sugeriu a criação de Centros de Reabilitação para tratar pacientes com sequelas do coronavírus.

Além da preocupação com o elevado número de perdas, o parlamentar destacou a importância dos estados estarem preparados para dar suporte na reabilitação de pacientes, que ficaram com sequelas do coronavírus. De acordo com o parlamentar, é determinante que o governo federal e legislativo crie condições para que governos e prefeituras possam criar Centros de Reabilitação para tratamento de pessoas com complicações na saúde, devido à Covid-19.

“As sequelas são terríveis e o povo não tem condições de pagar fisioterapeuta, de pagar psicólogo. Quantas pessoas estão com problemas neurológicos hoje por causa dessa doença, no Brasil afora? Quantas pessoas estão com problemas pulmonares por causa dessa doença? Quantas pessoas vão ter que fazer hemodiálise o resto da vida? Se (essas pessoas) não forem tratadas, se tornará irreversível e isso trará também um problema muito grande para a saúde e para a gestão dos governadores e prefeitos dos diversos estados brasileiros. É importante esta comissão criar condições para que os Estados possam criar Centros de Reabilitação para essas pessoas”, frisou.

Cobrança

Omar aproveitou o encontro para cobrar as doses de vacina anunciadas pelo ministro da saúde, Eduardo Pazuello, em fevereiro, durante sessão do Senado Federal, para antecipar a vacinação de pessoas a partir de 50 anos, no Amazonas. O senador enfatizou as 2,3 mil mortes por Covid, de quarta-feira (10), no país.

“A saída realmente é a vacina que é quase que unanimidade no Brasil. Infelizmente, o negacionismo, a falta de visão nos levaram a esse caos (que vivemos hoje no Brasil). O ministro Pazuello nos enganou no Estado do Amazonas, prometeu que (em fevereiro) todas as pessoas acima de 50 anos seriam vacinadas e até hoje estamos esperando essas vacinas. Não chegaram essas vacinas. O que o Ministério da Saúde não pode criar uma expectativa e não cumprir”.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), que também participou da reunião, afirmou que a vacinação precisa ser uma estratégia nacional e entrar no plano nacional de imunização. Ele explicou que mesmo com a redução de casos e internações no Estado ainda não é possível prever como se comportará o vírus nos próximos meses.

“O senador Omar Aziz tem nos ajudado muito nessa interlocução nacional junto com outros parlamentares, junto com outras instituições para que possamos superar esse momento tão difícil de pandemia. Ainda não sabemos o que acontecerá no futuro em relação ao comportamento do vírus. Então, há a necessidade da gente vacinar com maior rapidez possível. Não queremos vacina de graça, a gente compra, porque a gente entende a real necessidade que o país tem de receber a vacinação, entendendo que essa tem que ser uma estratégia nacional, que tem que entrar no plano nacional de imunização, disso nós não abrimos mão, até para não causar um desequilíbrio no país”, pontuou.

