PLs para garantir desenvolvimento pós-pandemia não são prioridade

Manaus - Com as atenções voltadas às ações de prevenção à Covid-19, o parlamento estadual e municipal ainda carecem de Projetos de Leis (PL) que garantem o desenvolvimento social e econômico da população amazonense, em um cenário pós-pandemia. Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) apenas sete projetos com o objetivo foram apresentados, enquanto na Câmara Municipal de Manaus (CMM) as propostas seguem ainda mais tímida.



Na Assembleia, deputados estaduais como Saullo Vianna (PTB), Dermilson Chagas (Podemos) e Therezinha Ruiz (PSDB), Jona Darc (PL) e Alessandra Campêlo (MDB) já propuseram, neste ano, PLs que poderão atender a população amazonense não apenas neste momento de alta nos casos da pandemia, mas também no pós-pandemia. De acordo com os parlamentares, a ideia é garantir assistência à população que sentirá as consequências da pandemia, nos diversos setores.

Com o aumento de desemprego em decorrência da crise econômica, o deputado estadual Saullo Vianna sugeriu um PL com a ideia de criar um programa estadual para apoiar microempresas e startups no Amazonas. Segundo o parlamentar, a informalidade deve crescer no estado, principalmente em Manaus, e as microempresas e startups são modalidades que têm crescido no Amazonas.

"Os empregos que a Zona Franca já vem perdendo, e agora com essa crise, vai aumentar muito a informalidade e a ideia desse projeto é justamente a criação de um programa de apoio a microempresas e startups por conta desse cenário que a gente já está começando a viver e vai aumentar mais ainda. Inclusive no pós-covid, por conta do aumento de pessoas que vão trabalhar na informalidade, que vão buscar os seus próprios negócios por conta da diminuição da oferta de vagas de emprego. Então, já pensando nisso, nós apresentamos esse PL, para esse apoio", afirmou o parlamentar.

Outro projeto também de autoria de Vianna propõe, para a rede pública de saúde no estado, o Programa de Humanização Permanente de Apoio Psicológico às vítimas da covid-19 e suas famílias, importante para garantir assistência psicológica aos que forem afetados diretamente pela doença, especialmente os que ainda sofrerem sequelas.

A deputada Joana Darc sugeriu, com o PL nº25/2021, que se tornasse obrigatório que empresas de segurança privada em atividade no Amazonas realizem cursos de capacitação com foco no combate ao racismo, lgbtfobia e direitos humanos para seus trabalhadores como pré-requisito para contratação. Também pensando em reestabelecer os vínculos empregatícios, a deputada Alessandra Campêlo sugeriu que se tornasse gratuita a taxa de inscrição a candidatos com deficiência em concursos públicos para cargos estaduais.

"Compete ao Poder Público buscar, com os instrumentos de que dispõe, impor melhores condições de igualdade às PCD. A medida, traz impactos financeiros mínimos, mas poderá dar melhores condições de igualdade às pessoas com deficiência. E quando falamos de tais pessoas, temos que a Carta Magna delimita a competência legislativa da matéria, dispositivo legal que permite que se firmem regulações uniformes no âmbito nacional, preservando-se, na medida do possível, os pluralismos regionais e locais", argumentou.

CMM devagar

Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), foram poucos os PLs propostos para recuperação ou desenvolvimento da população no retorno das atividades normais pós-pandemia. Um que recebe destaque, é do vereador Marcel Alexandre (Podemos), que propõe a aulas de reforço escolar aos alunos matriculados na rede de ensino municipal incluso no “Programa Ensino Fundamental de Qualidade” em Manaus. Segundo o parlamentar, o projeto é importante para que os alunos que devido à pandemia do novo coronavírus obtiveram baixo rendimento escolar, possam ter assistência educacional.

"Com a suspensão das aulas presenciais, muitos alunos estão enfrentando uma grande dificuldade para o acompanhamento das aulas, sobretudo em função da falta de acesso ou conexão limitada à internet. Com isso, se faz necessário esse apoio com o reforço escolar para que nenhum aluno matriculado na rede municipal de ensino seja prejudicado, devido a suspensão das aulas presenciais. Devemos criar mecanismos para as dificuldades momentâneas e propor soluções para uma melhoria no rendimento escolar dos nossos alunos", justificou o vereador.

Também no âmbito municipal, o vereador Márcio Tavares (Republicanos) sugeriu que fosse criado o serviço de acompanhamento de pacientes recuperados da covid-19, independente da gravidade dos casos, com suas possíveis sequelas, para também a realização de estudos no pós-alta hospitalar. A proposta é importante para dar assistência aos cidadãos que forem afetados pela doença, especialmente em casos de necessidade de reabilitação.

