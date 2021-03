‘O bom político não se cala diante dos problemas’, diz Mirtes Sales

No ano passado, Salles se lançou na campanha eleitoral, mas não garantiu sucesso no pleito | Foto: Divulgação

Manaus - Graduada em Jornalismo pela Universidade Nilton Lins, a secretária de Justiça Mirtes Sales ingressou na política em 2004, quando foi eleita para o cargo de vereadora, como a mulher mais votada do pleito na época pelo partido Progressistas (PP). Em seu primeiro mandato, Mirtes presidiu a Comissão De Defesa Do Consumidor, onde criou o ‘Manual Do Consumidor’. Em 2008, foi reeleita para a Câmara Municipal de Manaus (CMM).



Longe dos parlamentos, Sales foi nomeada secretária executiva da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em 2018. Onde uma das conquistas como titular da pasta foi a ampliação e implantação dos PAC´ na capital e no interior.

Mirtes retornou a CMM em 2019, assumindo a vaga da deputada estadual, Joana Darc (PL), quando se tornou presidente da Comissão De Defesa e Proteção Dos Direitos Da Mulher e Vice-Presidente Da Comissão De Defesa Do Consumidor. No ano passado, Salles se lançou na campanha eleitoral, mas não garantiu sucesso no pleito. Em janeiro deste ano a ex-vereadora retornou a Sejusc, dessa vez como titular da pasta onde garante que pretende atuar em defesa de pessoas em vulnerabilidade social e resgatar projetos parados na secretaria.

Confira a entrevista completa:

EM TEMPO - Em meio a pandemia, o que a secretaria tem feito para minimizar os prejuízos da pandemia em vulnerabilidade social no interior do estado?

Mirtes Sales - Nós estamos atuando por meio das secretarias municipais de assistência social, buscando atender as solicitações e dar todo apoio para que esses órgãos não fiquem desamparados neste momento. Os problemas que o interior enfrenta são variados, pois além da Covid-19, temos também a cheia que já atinge e preocupa muitos municípios. Por exemplo, nós temos feitos entrega de kits de higiene para pessoas em vulnerabilidade social em municípios como Maués, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Manacapuru, entre outros.

EM TEMPO - Em 2018, a senhora foi secretária executiva da Sejusc. De volta a pasta, quais os novos trabalhos que a senhora pretende executar?

Mirtes Sales - Nós estamos inicialmente dando continuidade aos projetos que estavam parados na Sejusc, por exemplo a Casa da Mulher Brasileira, que precisa virar uma realidade. Nós já temos os valores em conta, fruto de uma emenda parlamentar coletiva dos nossos representantes em Brasília. Então, nós precisamos avançar com a Casa da Mulher Brasileira, com os Serviços de Apoio à Mulher, Idoso, Criança e Pessoa com Deficiência (Samics), com o atendimento à mulher, nas questões da pessoa com deficiência. Os PACs também são outro ponto importante que precisa de um avanço urgente para o interior. Quando eu fui secretária executiva da cidadania, eu ampliei os PACs para o interior, com duas unidades uma em Itacoatiara e outra Iranduba. E a minha intenção é até o fim do ano inaugurar mais três PACs nas cidades do interior.

Sales foi nomeada secretária executiva da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em 2018. | Foto: Divulgação

EM TEMPO - A senhora atuou por três mandatos como vereadora, qual o legado a senhora acredita que tenha deixado para Manaus?



Mirtes Sales - Foram várias as minhas contribuições deixadas enquanto parlamentar. Uma delas é a cartilha do consumidor, quando fui presidente, durante dois anos, da Comissão do Consumidor da CMM. Tem também a criação da cartilha da Mulher com todas as leis relativas aos direitos das mulheres e a inauguração do Núcleo de Atendimento dentro da Câmara Municipal, com psicólogos, assistentes sociais e advogados. Não podia deixar de falar do projeto Mulher Empreendedora, pois em dois anos alcançamos cerca de duas mil mulheres, capacitando para que elas ingressassem no mercado de trabalho informal. Ainda quero citar a Lei do Álcool em Gel, que determinava aos estabelecimentos disponibilizar o produto aos clientes logo na entrada. Fui ainda a primeira parlamentar que foi a Brasília lutar pela redução da tarifa de energia, por dois anos consecutivos, 2010 e 2011. Além disso, tem outras leis e ações desenvolvidas ao longo do período como vereadora. Assim, tenho a sensação do meu dever cumprido.

" Acredito que a construção de uma sociedade mais justa e igualitária começa a partir do nosso comprometimento. " secretária de Justiça, Mirtes Sales, sobre a luta por direitos básicos, justiça e cidadania no Amazonas

EM TEMPO - A frente da Sejusc, a senhora tem desempenhado grandes ações para assistir à população amazonense. Quais os projetos da secretaria para continuar beneficiando as pessoas no pós-pandemia?



Mirtes Sales - Nós pretendemos reativar o projeto Idoso Ativo para que a população da terceira idade tenha qualidade de vida, o Sejusc Abraça também terá uma ampliação. Tem ainda o projeto da Cinoterapia que precisa ser cada vez mais uma realidade às pessoas com deficiência e assim elas possam ter uma terapia adequada e uma vida social e tentar cada vez mais diminuir as limitações dessa população. Enfim, queremos ampliar os projetos da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Pessoa Idosa e também da Secretaria da Mulher.

EM TEMPO - A senhora sempre foi uma militante da causa social, acredita que esse trabalho seja um mecanismo de conquistar o eleitorado?

Mirtes Sales - Quando nós estamos na política, nos deparamos com os problemas de perto e nem sempre fazer um trabalho social, significa usufruir para fins políticos. A causa depende de como você utiliza. Mas o que posso te dizer é: o bom político não se cala diante dos problemas sociais.

EM TEMPO - No início da sua vida política, a senhora foi eleita como a vereadora mais votada, nas eleições de 2004. No entanto, no último pleito não conquistou a reeleição para a CMM. Na sua visão, qual fator resultou na sua derrota na disputa?

Mirtes Sales - A visão do eleitorado perante os políticos muda a cada ciclo eleitoral, por isso fica muito difícil entender a cabeça de um eleitor. Então é complicado explicar ou apontar um motivo que tenha sido determinante para a minha não reeleição.

" A visão do eleitorado perante os políticos muda a cada ciclo eleitoral, por isso fica muito difícil entender a cabeça de um eleitor " secretária de Justiça, Mirtes Sales, sobre sua derrota na eleição municipal de 2020

EM TEMPO - Na sua visão, quais desafios precisam ser superados pela população que ainda luta por busca de direitos básicos, justiça e cidadania no Amazonas?



Mirtes Sales - O primeiro desafio: As pessoas precisam ter compromisso com a sua cidade, cuidar do patrimônio público. As pessoas precisam fazer o dever de casa. Quando nós temos uma população comprometida com a cidade, nós temos uma cidade muito melhor. É preciso ter uma mudança de comportamento e entender que o local também é delas. Acredito que a construção de uma sociedade mais justa e igualitária começa a partir do nosso comprometimento.

EM TEMPO - Atualmente, a senhora está longe do parlamento. Existem planos para voltar a atuar como parlamentar e se lançar na campanha política de 2022?

Mirtes Sales - Sem chance. Eu recebi uma missão do governador Wilson Lima que foi voltar para a Sejusc onde eu já estive em 2018. Eu já tinha experiência na secretaria e também na área social e eu estou hoje dividindo os meus conhecimentos ao Governo do Estado. Espero contribuir bastante, mas o meu compromisso hoje é como servidora pública. Em relação a eleição, não existe a menor possibilidade de candidatura em 2022.

