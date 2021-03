Saullo Vianna apresenta PL que autoriza Governo a comprar vacinas

A compra fica condicionada aos imunizantes aprovados de forma emergencial ou definitiva pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | Foto: Divulgação

Amazonas - O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) apresentou Projeto de Lei (PL) para autorizar o Governo do Amazonas a comprar vacinas contra a Covid-19 quando não houver oferta suficiente via Plano Nacional de Imunização (PNI) ou se houver atraso na entrega do Governo Federal. A compra fica condicionada aos imunizantes aprovados de forma emergencial ou definitiva pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



“O Governo Estadual já detém algum orçamento para a compra das vacinas sendo urgente que tenhamos imunizantes suficientes, uma vez que esta é a única saída para a retomada da economia e a geração de emprego, de modo que o nosso atual estado de coisas não possa acirrar outras pandemias, tais quais a de pobreza e fome, que já assolam a população”, destacou Saullo Vianna.

O projeto ressalta que as vacinas compradas pelo Governo do Amazonas precisam ser aprovadas, no prazo de 72 horas, pela Anvisa e, caso o prazo não seja cumprido, “a importação será liberada se houver registro nas agências reguladoras da Europa, dos Estados Unidos, do Japão ou da China”.

“Diversos especialistas têm mencionado que a escassez de vacinas está diretamente relacionada à falta de planejamento do Governo Federal. Apenas em meados de janeiro de 2021 o Governo Federal firmou contrato com a Fundação Butantan para aquisição de 46 milhões de doses de vacina”, justificou Saullo Vianna.

Nesta semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), sancionou a Lei que permite que Estados, municípios e setor privado comprem vacinas contra a Covid-19. O texto, aprovado no Senado no dia 24 de fevereiro, também permite que os compradores assumam a responsabilidade civil pela imunização, o que pode abrir caminho para a entrada de novas variedades de vacina no país (já que essa é uma exigência de várias fabricantes do imunizante).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputado propõe novos critérios para distribuição de vacina no AM

Deputado propõe benefício para pacientes com sequelas da Covid-19