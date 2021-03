Protetores de animais receberão ração por meio de emenda parlamentar

| Foto: Divulgação

Amazonas - A lista com os nomes dos protetores e cuidadores de animais que foram aprovados no Processo Seletivo para Doação de Ração, foi anunciada na última sexta-feira (12) pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). Ao todo, mais de 60 inscritos serão beneficiados com o projeto que é mantido com recursos destinados pela deputada e protetora dos animais Joana Darc (PL).



A ação é executada pela FAS em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e tem como objetivo a promoção do bem-estar animal.Esta é primeira vez que emendas parlamentares são destinadas para fomentar projetos de bem-estar animal no estado do Amazonas. Para Joana Darc, a distribuição vai colaborar não só com a qualidade de vida dos animais, mas de toda a comunidade alcançada pelo projeto.

“Conheço bem a realidade do nosso Estado no que diz respeito aos animais nas ruas e protetores de animais. Por isso propus a criação de alguns projetos de bem-estar animal, dentre eles o de doação de ração para protetores em parceria com a FAS e a SEMA, para ajudar esses animais que precisam de apoio” destacou a deputada.

A lista completa com os candidatos aprovados está disponível no site oficial da FAS ( https://fas-amazonia.org/projeto-de-bem-estar-animal-e-fauna-domestica/ ). Os beneficiados serão contatados até o dia 29 de março pela instituição.

Protagonismo

Além de ser a deputada com maior número de projetos de leis e requerimentos apresentados na Assembleia Legislativa do Amazonas, Joana também é a parlamentar mais atuante quando o assunto é a causa animal. Em apenas dois anos de mandato como deputada, protocolou quase 100 matérias relacionados ao assunto.

Castramóveis

A deputada estadual também destinou recursos para a compra de três unidades móveis de castração, os 'Castramóveis' que irão realizar o procedimento de esterilização em animais de maneira gratuita e dessa forma colaborar com a diminuição da imensa quantidade de bichos que vivem pelas ruas expostos à violência e a zoonoses.

Hospital

Joana também mais de R$ 3 Milhões em verbas para a implantação do primeiro Hospital Veterinário Público do Amazonas, que vai socorrer e salvar os animais de famílias de baixa renda que não tem condições de custear o tratamento em clínicas particulares.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputada apresenta leis que permitem tratamento de esporotricose no AM

Joana Darc pede inclusão de PCD's como prioridade na vacinação