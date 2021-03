Deputada Joana Darc destaca conquistas para a causa animal no AM

Joana Darc é conhecida por ser a ativista mais atuante da causa | Foto: Divulgação

Manaus - Em comemoração ao Dia Nacional dos Animais, neste domingo (14), data criada para destacar a importância de proteger, respeitar e cuidar desses seres vivos, a deputada estadual Joana Darc (PL) destacou seus projetos de defesa da causa animal. A parlamentar é conhecida por ser a ativista mais atuante da causa e seu mandato já coleciona diversas conquistas e avanços sobre o tema.

Como parlamentar, Joana destinou recursos para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente aplicar na execução de políticas de bem-estar animal e em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável - FAS, vai beneficiar mais de 60 protetores e cuidadores de animais com a doação de ração gratuita.

Joana também destinou mais de R$ 3 milhões em verbas para a implantação do primeiro hospital veterinário público do Amazonas, que vai socorrer e salvar os animais de famílias de baixa renda que não tem condições de custear o tratamento em clínicas particulares.

Castramóveis

Em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e com a Secretaria do Meio Ambiente, a deputada estadual também investiu recursos para a compra de 3 unidades móveis de castração, batizadas de 'Castramóvel' que irão realizar o procedimento de esterilização em animais de maneira gratuita e dessa forma colaborar com a diminuição da imensa quantidade de bichos que vivem pelas ruas expostos à violência e sujeitos à zoonoses.

Projetos

No parlamento estadual, Joana foi a deputada estadual que mais apresentou matérias relacionadas a causa animal e que representam um grande progresso sobre o tema, entre as quais podemos destacar:

- PL 40/2021, que proíbe a realização de tatuagens para fins estéticos nos animais;

- PL 568/2020, que dispõe sobre o tratamento gratuito para animais e humanos diagnosticados com esporotricose;

- PL 414/2020, que obriga o indivíduo que maltratar animais a pagar pelo tratamento veterinário do mesmo.

- PL 467/2020, que proíbe o uso de animais em exibições/espetáculos de circo e similares.

- PL 576/2019, que proíbe a comercialização da coleira antilatido conhecida popularmente como coleira de choque.

- PL 740/2019, que proíbe os indivíduos condenados por maus-tratos de adotarem novos animais.

"Todo o trabalho que estamos fazendo é por amor a esses animais, que muitas vezes são tratados como objetos descartáveis e sem valor. Foi por isso que eu aceitei o desafio de entrar na política e fazer o que for possível para ajudar esses seres vivos", relatou Joana.

Trajetória marcada por conquistas

Antes de ser deputada, Darc foi vereadora por Manaus e implantou na cidade a primeira Unidade Móvel de Urgência, batizada de 'SamuVet', um veículo que é usado para transportar e salvar dezenas de animais todos os dias.

Como vereadora, Joana também destinou emendas para a ampliação do único Centro de Controle de Zoonoses da cidade e lutou para que o agendamento de serviços fosse feito de maneira virtual. Hoje, quem precisa do CCZ não tem que amanhecer na fila para ser atendido, basta fazer a inscrição online através deste site.

Seu trabalho pelos animais ganhou o prestígio da população, o que levou Joana a ser a deputada mulher mais bem votada de Manaus nas eleições de 2018.

A partir daí, os avanços para a causa animal se multiplicaram e seu mandato alcançou diversos municípios do interior do Estado.

Atualmente a deputada está de licença-maternidade, mas faz questão de destacar que seu gabinete e sua equipe continuam trabalhando de maneira intensa pelos animais e pelas pessoas.

"Esses dias estou me dedicando ao imenso e maravilhoso desafio que é ser mãe, mas meu mandato continua forte em defesa dos anseios da população e da causa animal", afirmou.

*Com informações da assessoria

