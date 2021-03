Ministério da Saúde diz que Eduardo Pazuello segue no comando da pasta

Pazuello deve anunciar a conclusão do processo de compra das vacinas da Pfizer e da Janssen | Foto: Divulgação

Brasil - Após sofrer pressão para deixar o Ministério de Saúde, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que segue no comando da pasta e desmentiu que esteja doente. O ministro anunciou ainda que deve divulgar o processo final da aquisição de novos imunizantes no país.



Segundo informações do jornal "O Globo", Pazuello teria pedido para deixar o comando do ministério no último domingo (15) alegando problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com Covid-19 no ano passado e ficou internado em razão da doença. Mesmo após se recuperar e retomar o trabalho, chegou a relatar a auxiliares próximos que sentia fadiga e dores.



O ministério confirmou ainda que o ministro participará de uma entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira (15). Na ocasião, ele deve anunciar a conclusão do processo de compra das vacinas da Pfizer e da Janssen.

Na nota, o Ministério afirmou que Pazuello está “em perfeito estado de saúde”. A pasta também negou que ele tenha pedido para deixar o comando do ministério.

Substituição:

No domingo, Bolsonaro se reuniu com a médica cardiologista Ludhmila Hajjar no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília.

O nome dela é defendido por deputados do Centrão, bloco de partidos da base aliada do governo na Câmara, para o lugar de Pazuello.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que é uma das principais lideranças do grupo, disse em uma rede social que o enfrentamento da pandemia “exige competência técnica” e “capacidade de diálogo político” e que enxerga essas qualidades em Ludhmila.

Leia na íntegra a nota do Ministério da Saúde:

“O Ministério da Saúde informa que o ministro Eduardo Pazuello segue à frente da Pasta, com sua gestão empenhada nas ações de enfrentamento da pandemia no Brasil.

Esclarecemos, ainda, que Pazuello se encontra em perfeito estado de saúde e não há nenhum pedido de demissão do ministro ao presidente da República”.

Leia mais:

Pazuello espera vacinar 170 milhões de brasileiros até o fim deste ano

Bolsonaro sanciona projeto que permite compra de vacinas por estados