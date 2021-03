Roberto Cidade denuncia queimadas ilegais de lixo na capital

| Foto: Divulgação

Manaus - Após receber denúncias de internautas sobre queimadas de lixo em área da Capital, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), solicitou ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Ademir Stroski, que tome providências quanto à denúncia.



De acordo com os denunciantes, todos os dias, em uma área cedida à Paróquia Santa Rita de Cássia, entre a Avenida Dublin e a Rua Kampala, no bairro Campos Elíseos, são registradas queimadas no local. E isso tem trazido incômodo aos moradores, além de ser prejudicial à saúde.

“A queima de lixo tem dispersado fumaça entre as casas vizinhas ao terreno, contribuindo assim para o agravamento de doenças respiratórias, problema que já estamos enfrentando por conta da pandemia e do período de chuvas em nossa região. Então é importante que providências sejam tomadas para evitar maiores prejuízos aos moradores da região”, ressaltou Roberto Cidade.

O parlamentar destacou ainda que além do transtorno causado às pessoas e a possibilidade de problemas de saúde, as queimadas são consideradas como crimes ambientais, o que deve ser evitado e coibido.

“Precisamos combater todo e qualquer tipo de crime ambiental. Tivemos no ano passado, situações graves de queimadas e por isso, elas precisam ser combatidas, o quanto antes”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Emenda parlamentar garante R$ 800 mil para reforço escolar no AM

Aleam destina 60 mil para aquisição de cestas básicas a famílias do AM