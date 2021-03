Alessandra Campelo pede vacinação de gestantes

O documento é direcionado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Associação Amazonense de Municípios e à bancada federal | Foto: Divulgação

Amazonas - A vacinação de mulheres grávidas, lactantes e puérperas que pertencem aos grupos prioritários contra a Covid-19 poderá ser iniciada no Amazonas.

O requerimento sobre a imunização do grupo foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), pela deputada Alessandra Campêlo (MDB). A parlamentar anunciou, nesta terça-feira (16), um requerimento solicitando a vacinação imediata de mulheres grávidas, lactantes e puérperas que pertencem aos grupos prioritários contra a Covid-19.

O documento é direcionado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Associação Amazonense de Municípios e à bancada federal. “A nota ressaltou que não há contraindicação para a imunização dessas mulheres no país até o momento. Por isso a indicação de imediata vacinação para esse grupo. Logo em seguida, viriam as demais grávidas. Os dados apresentados pelo ministério demonstraram que grande parte das grávidas que adquirem Covid-19 são internadas e que há um número significativo de mortes inclusive das que estão passando pelo puerpério”, disse.

Este foi o último requerimento apresentado por Alessandra enquanto parlamentar. A partir desta quarta-feira (17), ela assume a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), órgão responsável pela gestão e coordenação da assistência social, segurança alimentar, habitação, transferência de renda e promoção da cidadania e Direitos Humanos no Amazonas.

A mudança marca o retorno de Alessandra Campêlo à gestão de secretarias estaduais. Em 2011, foi nomeada secretária Executiva da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror). No ano seguinte, assumiu o comando da Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer (Sejel).

