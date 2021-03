Emenda que evita aumento de energia no Amazonas é aprovada na Câmara

Segundo deputado, a isenção do aumento preserva os amazonenses durante a pandemia no Estado | Foto: Divulgação

Brasília - A população amazonense passará a ser beneficiada com a isenção do aumento nas contas de energia elétrica, após a aprovação da Medida Provisória nº 1010/2020, apreciada e votada nesta terça-feira (16). A MP isenta os consumidores dos municípios do estado do Amapá do pagamento da fatura de energia elétrica no período da crise energética no estado e também beneficiará o Amazonas.

A emenda do vice-presidente da Casa, deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) à MP, acatada pelo relator da matéria, deputado Acácio Favacho (Pros-AP), evita o aumento de 8,5% nas contas de energia no Amazonas, previsto para este ano.

“Agradeço o compromisso do relator, deputado Acácio Favacho, em oferecer uma solução estruturante não só para o seu estado do Amapá, como de atender as demandas do Pará e do nosso Amazonas”, disse.

Segundo Ramos, as medidas inseridas no texto do relatório, acatadas pelo relator, no entender dele, evitam algo muito grave do ponto de vista social neste momento, que seria o reajuste da energia, fator que desencadearia aumentos sucessivos de muitos custos.

“No momento em que os efeitos sociais e econômicos da pandemia ainda se fazem sentir, apresentamos uma medida que dilui este custo da energia entre os usuários do Brasil, com um aumento irrisório de 0,16, e preserva os amazonenses”, observou Marcelo Ramos.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Marcelo Ramos diz que é 'covarde" decisão do MPF sobre obras na BR 319

Votação de MP que amplia margem do consignado é adiada na Câmara