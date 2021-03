Governador Wilson Lima anuncia mudanças em secretarias do AM

Ao todo, cinco comandos foram trocados nas secretarias municipais | Foto: Divulgação

Manaus - Com a chegada da deputada Alessandra Campêlo (MDB) no comando da Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas) oficializada, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou os novos nomes que compõem o seu secretariado nesta quarta-feira (17), durante coletiva de imprensa sobre a sanção da Lei do Gás.

ADS

A primeira alteração no comando das secretarias estaduais começou com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), órgão vinculado ao Sistema Sepror. O advogado Sérgio Litaiff Filho deixa o comando da ADS, que passa a ser dirigida pela ex-secretária executiva da Seas, Michelle Macedo Bessa.

Amazonastur

Sérgio Litaiff Filho, por sua vez, assume a empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) no lugar de Roselene Silva de Medeiros, que passa a responder pela coordenadoria-geral da Unidade Integrada de Articulação às Comunidades (Uiac), vinculada à Casa Civil do Governo do Amazonas.

Roselene Medeiros fica no lugar que antes era de Miltinho Castro da Silva.

Faar

Completam as mudanças, a troca de comando na Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). Contador por formação pela Universidade Federal do Amazonas e com especialização em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jorge Elias Costa de Oliveira assume no lugar de Roberto Augusto Tapajós Folhadela.

“São mudanças estratégicas, entendendo o momento que a gente está vivendo agora de pós-pandemia e que a gente precisa avançar em algumas áreas, principalmente na área do social”, destacou o governador.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima comanda ações da Operação Enchente na calha do Juruá

Wilson Lima destaca equilíbrio entre saúde e economia na pandemia