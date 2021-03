Deputados discutem logística de vacinação em municípios do AM

O principal desafio dos municípios é o transporte adequada das vacinas | Foto: Divulgação

Amazonas - A logística do transporte das vacinas contra a Covid-19 para municípios do interior e a consequente demora na vacinação da população dominaram os debates na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira (17).



Membro da Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação Covid-19 da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Conav / Unale), o deputado Carlinhos Bessa (PV) informou que está acompanhando a distribuição das vacinas pelo Executivo estadual, e constatou que 17 municípios ainda não retiraram suas respectivas cotas de vacinas disponibilizadas e ainda armazenadas na Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM).

“Municípios do Médio Solimões, como Tefé (distante 523 km de Manaus em linha reta) ainda não retiraram essas vacinas, prejudicando o fluxo de imunização de seus cidadãos”, declarando, ainda, considerar essa postura um “crime de responsabilidade administrativa” por parte de prefeitos e secretários de saúde desses 17 municípios.

Indo de encontro ao pronunciamento de Bessa, o deputado Wilker Barreto (Podemos) ocupou a tribuna para relatar visita que recebeu de prefeitos, na terça-feira (16), relatando exatamente sobre a dificuldade de transporte das vacinas para os seus municípios.

Em aparte, o deputado Delegado Péricles (PSL) declarou receber essas informações com “incredulidade”, diante dos altos números de infectados e vítimas fatais da Covid-19, no Amazonas e uma situação como essa, com esse impasse, estar acontecendo. Péricles se comprometeu a buscar mais informações e contribuir para que as vacinas cheguem o mais rápido ao interior amazonense.

Coronavac

Os deputados Saullo Vianna (PTB) e Therezinha Ruiz (PSDB) se manifestaram sobre a informação do início de uma pesquisa no Amazonas que irá testar a vacina CoronaVac em cerca de 10 mil pessoas em Manaus, que apresentem comorbidades.

Vianna informou que a pesquisa será comandada pela Fundação de Medicina Tropical (FMT), em parceria com o Instituto Butantan, que irá doar as doses da vacina utilizadas no estudo.

A deputada Therezinha Ruiz, presidente da Comissão de Educação da Aleam, celebrou o fato de que essa parceria permitirá antecipar a vacinação dos profissionais da educação e da segurança pública, que desejarem participar. Esses profissionais devem estar lotados na capital.

