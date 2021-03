Josué Neto é nomeado e toma posse como conselheiro do TCE nesta quarta

Josué Neto e o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) colocaram fim nas brigas políticas que protagonizaram durante um ano | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual, Josué Neto (Patriota) foi nomeado nesta quarta-feira (17) como o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial, assinada por Wilson Lima, com a vacância do cargo a partir da aposentadoria voluntária do conselheiro Josué Filho que ocupava a vaga oriunda do Poder Legislativo no Tribunal.

O nome de Josué, foi aprovado pelos 23 deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) no dia 17 de dezembro do ano passado, para assumir a vaga de seu pai no Tribunal de Contas.

Trégua

Durante a sanção do Novo Marco Legal do Gás no Amazonas, Josué Neto e o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) colocaram fim nas brigas políticas que protagonizaram durante um ano até a aprovação do PL do Gás. Na solenidade, o governador cedeu a primeira palavra a Josué, que participou da cerimônia como vice-prefeito da Assembleia.

Em seu discurso, Josué destacou que o governador merece e possui seu respeito e considerou ainda, as divergências como um detalhe que não merecia ser citado.

